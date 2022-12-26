Gkay se ofende com piadas de Fabio Porchat e Paulo Vieira no Melhores do Ano

Fabio Porchat e Gkay: humorista se ofende com piada feita por ele no Melhores do Ano Crédito: Globo e Reprodução/Instagram

Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, não gostou das piadas feitas com seu nome durante o "Troféu Melhores do Ano", no "Domingão com Huck" deste domingo (25). A humorista e influenciadora foi às redes sociais desabafar a situação, chegando a dizer que saiu da sala para chorar ao ver as cenas.

Numa das situações, Fabio Porchat deu a entender que Jô Soares, morto em agosto de 2022, preferiu morrer a entrevistar Gkay. "Eu olho o Jô e fico pensando: 'O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá (Werneck)?". A apresentadora emendou: "O que eu vou fazer". E Porchat continuou: "Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?"

Fábio Porchat dizendo que o Jô Soares preferiu morrer para não ter que entrevistar a Gkay. ?️ #MelhoresDoAno pic.twitter.com/9nsrJ0H9dj — CHOQUEI (@choquei) December 25, 2022

"Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", desabafou Gkay.

"Cansada de ser essa piada de mer** pras pessoas, de ser chacota, de ser escória, de ser tratada sei lá...Cara só estou em casa com minha família vendo filme e é isso que recebo. Tive que sair da sala pra ir chorar no quarto e minha mãe não ver porque não quero estragar o natal dela", continuou.

cansada de ser essa piada de merda pras pessoas, de ser chacota, de ser escória, de ser tratada sei lá, cara só to em casa com minha família vendo filme e é isso que recebo, tive que sair da sala pra ir chorar no quarto e minha mãe não ver pq não quero estragar o natal dela — GKAY (@gessicakayane) December 25, 2022

Num outro momento, Paulo Vieira falava do "Padrão Globo de Qualidade" quando citou a transmissão da "Farofa da Gkay" na programação do Multishow. "Tata (Werneck), a gente fica tão preocupado quando vai apresentar na Globo, a gente pensa: 'nossa, o padrão Globo de qualidade, fazer uma coisa de alto nível, elegante'. E aí eu vi que a Globo transmitiu a Farofa da Gkay. Então, eu acho que sou a última pessoa que se preocupa com o padrão Globo de qualidade", comentou.

Paulo Vieira : “ Acho que sou a única pessoa que se preocupa com Padrão Globo de qualidade.

A Globo transmitiu a Farofa da Gkay”



PELO AMOR DE DEUS HAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAGAG#MelhoresDoAno pic.twitter.com/xdeeRrwLnF — Fillipe Conegundes (@Fconegundes) December 25, 2022

Em outo momento Tatá disse para Porchat e Paulo: "Eu tinha medo da Gkay, agora tenho medo de vocês".

Paulo Vieira e Fábio Porchat fazendo protesto por não terem ganhando o prêmio no #MelhoresDoAno: “Vamos fechar as vias da Globo”.



Tatá Werneck: “Eu tinha medo da Gkay, agora tenho medo de vocês”. pic.twitter.com/6wLp2F5Q13 — CHOQUEI (@choquei) December 25, 2022

"Estou cansada de verdade, sabe gente, cansada mesmo, na verdade estou exausta, porque eu não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro", desabafou. "E melhor ainda é ler gente concordando", finalizou a humorista, mostrando prints com alguns comentários gerados por conta da premiação.

e melhor ainda é ler gente concordando pic.twitter.com/nGyOGn61UL — GKAY (@gessicakayane) December 25, 2022

Ainda nas redes sociais, um seguidor questionou Porchat sobre o motivo dele não ter falado com a Gkay: "Senta aqui, vamos conversar. Se você tem algo contra alguém, você não deve sair em redes sociais propagando o ódio. Você deveria ser sensato e chamar a Gkay e conversar particularmente. Vocês são inspiração para várias pessoas, não deixe isso mudar. Mais respeito", escreveu o internauta.