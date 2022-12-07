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Expulsão

Farofa da Gkay: Tirullipa é expulso de festa após acusação de assédio sexual

Humorista puxou biquíni de mulheres durante dinâmica em banheira. Nas redes sociais, Tirullipa pediu desculpas pelo ocorrido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 08:36

Tirullipa é expulso da Farofa da Gkay
Tirullipa é expulso da Farofa da Gkay Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@tirullipa
Tirullipa foi expulso da Farofa da Gkay, festa de aniversário da influenciadora que ocorre anualmente em Fortaleza, no Ceará, após ser acusado de assédio sexual nesta terça-feira, 6. Vídeos do humorista desamarrando biquínis de influenciadoras circularam na web.
Nicole Louise, uma das mulheres que acusou o ator de assédio sexual, postou um Story no Instagram para dizer que está “indignada” com a situação. “Estou muito mal com o que aconteceu. Eu me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito do caramba”.
A influenciadora também falou que Tirullipa fora expulso da festa de Gkay depois das acusações. O Estadão tentou contato com a assessoria de imprensa do evento, que confirmou a informação.
“Devido ao episódio de assédio, ocorrido na tarde de hoje na Farofa da Gkay, foi adotada providência imediata, pela organização do evento, com a retirada do convidado que teve tal comportamento”, dizia nota enviada à imprensa. A assessora confirmou que Tirullipa fora a pessoa citada na nota.
Sem entrar em detalhes, a influenciadora digital Dora Figueiredo disse no Instagram que presenciou cenas desagradáveis na banheira. Ela queria participar da dinâmica, mas desistiu depois de “ver coisas que não tinha gostado”.
Os usuários da web reagiram às atitudes de Tirullipa. A influenciadora Stephanie Ribeiro afirmou estar “impactada” com os vídeos que circularam na web.
“Impactada com o vídeo do Tirullipa puxando biquinis de mulheres e deixando os seios dela amostras. É degradante como ele assedia essas mulheres na frente de várias pessoas que entendem isso como piada ou seguem filmando seus conteúdos”, escreveu no Twitter.
Veja algumas reações (o conteúdo pode ser sensível para alguns leitores):

PEDIDO DE DESCULPAS

Após ser expulso da Farofa da Gkay, o humorista foi às redes sociais se desculpar pelo o ocorrido. "Eu tentei levar uma brincadeira, uma alegria, mas eu me excedi. Aquele clima de Farofa, de que tudo pode, na realidade tudo não pode", disse em um vídeo divulgado no Instagram.

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