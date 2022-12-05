Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Voo para 'Farofa da Gkay' tem open bar, DJ e até dança de Gretchen; veja vídeo
Vai começar

Voo para 'Farofa da Gkay' tem open bar, DJ e até dança de Gretchen; veja vídeo

Famosos embarcaram em um avião fretado pela influenciadora com destino à Fortaleza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 15:21

Gretchen e o marido, Edras de Souza, também embarcaram para a Farofa da Gkay
Gretchen e o marido, Edras de Souza, também embarcaram para a Farofa da Gkay Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Vai começar oficialmente a Farofa da Gkay. A partir desta segunda-feira (5), muitos famosos estarão reunidos em um luxuoso hotel, em Fortaleza, para comemorar os 30 anos da influenciadora Gessica Kayane. Com direito a shows nacionais, como Anitta e Ivete Sangalo, e, claro, muita bebida, os fãs já estão acompanhando todos os detalhes do evento.
Entre os luxos proporcionados pela anfitriã, está um avião fretado para levar seus convidados ao Nordeste. Nos stories do Instagram, Rafael Uccman mostrou o interior da aeronave que conta com open bar e até mesmo DJ. "Amor, a gente já chegou ganhando! Tem drinkzinhos, tem DJ", disse o influenciador a caminho da festa.
Ainda nos stories, outros famosos também aparecem dentro do avião como Vanessa Lopes, Pequena Lo e Blogueirinha. Além delas, Gretchen também embarcou com o time de celebridades e irá comparecer na edição deste ano pela primeira vez. Inclusive a rainha do rebolado publicou um vídeo dançando no avião e outro bebendo champanhe ao lado do marido, Edras de Souza. "Tem que aproveitar a vida, ela passa muito rápido", disse Edras.

Veja Também

Farofa da Gkay será transmitida no Multishow e Globoplay

Custando o dobro, Farofa da Gkay será no mesmo hotel de 2021

Anitta corta cabelo com GKay, se arrepende e chama cabeleireiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados