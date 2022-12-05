Voo para 'Farofa da Gkay' tem open bar, DJ e até dança de Gretchen; veja vídeo

Gretchen e o marido, Edras de Souza, também embarcaram para a Farofa da Gkay Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Vai começar oficialmente a Farofa da Gkay. A partir desta segunda-feira (5), muitos famosos estarão reunidos em um luxuoso hotel, em Fortaleza, para comemorar os 30 anos da influenciadora Gessica Kayane. Com direito a shows nacionais, como Anitta e Ivete Sangalo, e, claro, muita bebida, os fãs já estão acompanhando todos os detalhes do evento.

Entre os luxos proporcionados pela anfitriã, está um avião fretado para levar seus convidados ao Nordeste. Nos stories do Instagram, Rafael Uccman mostrou o interior da aeronave que conta com open bar e até mesmo DJ. "Amor, a gente já chegou ganhando! Tem drinkzinhos, tem DJ", disse o influenciador a caminho da festa.

Ainda nos stories, outros famosos também aparecem dentro do avião como Vanessa Lopes, Pequena Lo e Blogueirinha. Além delas, Gretchen também embarcou com o time de celebridades e irá comparecer na edição deste ano pela primeira vez. Inclusive a rainha do rebolado publicou um vídeo dançando no avião e outro bebendo champanhe ao lado do marido, Edras de Souza. "Tem que aproveitar a vida, ela passa muito rápido", disse Edras.

?AGORA: Convidados da Farofa da Gkay já estão dentro do avião exclusivo da festa rumo a Fortaleza. A aeronave conta com DJ e champanhe. pic.twitter.com/cLP1hZPCRW — CHOQUEI (@choquei) December 5, 2022