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Anitta corta cabelo com GKay, se arrepende e chama cabeleireiro

Cantora pediu para humorista cortar suas madeixas em uma festa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 10:35

Anitta em imagem de divulgação de seu novo álbum,
Anitta se arrependeu de ter pedido para a amiga e humorista GKay, 29, cortar seu cabelo Crédito: Marco Ovando/Divulgação
A cantora Anitta, 29, se arrependeu de ter pedido para a amiga e humorista GKay, 29, cortar seu cabelo durante uma festa em sua casa. Neste domingo (21), ela contou ter chamado um cabeleireiro para arrumar o que foi feito no impulso.
"Por que vocês deixaram eu fazer isso? Está muito torto", perguntou ela se olhando no espelho. Em seguida, ela pega o celular para pedir indicação para um amigo de um contato do profissional. "É isso, gente! Se beber, não corte o cabelo! Ainda bem que cabelo cresce", disse ela, após desligar o telefone.
"Se beber não corte o cabelo, esse é o aprendizado do dia. Não briguem com a GKay não viu, gente? Porque eu quando quero uma coisa... Se ela não cortasse, não duvido nada que, do jeito que eu tava ali, eu mesmo pegasse a tesoura e cortasse", completou ela, em seus Stories no Instagram.
Após alguns vídeos mostrando a chegada do cabeleireiro, a cantora surgiu com o novo visual e disse: "Gente, marca ele que salvou a gente!". O corte impulsivo aconteceu após a artista se apresentar no Festival Garota VIP no Rio de Janeiro e pedir para ter o cabelo cortado "igual o da GKay".

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