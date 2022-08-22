Capixaba vence o "Pequenos Gênios", do Domingão com Huck

Capixaba Igor Pinheiro vence final do "Pequenos Gênios" Crédito: Reprodução/Instagram/@igor.pequenosgenios

O capixaba Igor Pinheiro, de 12 anos, foi um dos vencedores da final do quadro “Pequenos Gênios”, do Domingão com Huck (TV Globo), neste domingo (21). O grupo vencedor, batizado como “Quânticos”, também contava com Daniel Hayashi, de 9 anos, e Betina do Carmo.

Em um discurso emocionante após a vitória, Igor deu um recado para outras crianças que também possuem altas habilidades. Ele disse que, muitas vezes, a inteligência deles acaba sendo confundida como soberba, de “querer ser melhor”, mas na verdade não é assim que eles se sentem. Segundo o capixaba, seu objetivo é tentar fazer algo de bom na vida utilizando seu intelecto elevado.

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“Eu queria falar uma coisa que serve para todas as crianças que têm altas habilidades. Muita gente acaba não entendendo e achando que queremos ser melhores do que os outros, que temos que ir um passo atrás. Só que a gente só está sendo curioso. Algumas pessoas não entendem, mas a gente tenta ao máximo conseguir avançar mais e utilizar nossa inteligência para fazer algo bom na vida", disse Igor no palco do Domingão.

Na sequência, o apresentador da atração, Luciano Huck, agradeceu o capixaba. “Amém, eu espero de verdade, Igor, nesse seu comentário tão oportuno, que a gente consiga identificar o maior número de pessoas possível com altas habilidades para acompanhar. Espero que o sistema público e privado de ensino possa dar apoio, porque eu tenho certeza que a ‘cabecinha’ e o coração de vocês podem impactar o nosso futuro”, ressaltou Huck.

A disputa ficou entre os grupos “Quânticos” e “Fritadores de Neurônios”, formado por Rafael, Lorenzo e Marina. Os participantes tiveram que resolver diversas provas, entre elas, adivinhar o contorno do mapa dos países, e decifrar contas matemáticas. Por uma diferença de apenas um ponto, a equipe do capixaba foi a grande vencedora com 91 pontos, superando a adversária com 90.

Luciano Huck comanda a final do 'Pequenos Gênios' Crédito: Paulo Belote/TV Globo

"Eu queria agradecer as minhas amigas, meus familiares, as pessoas de onde eu moro, pois eles estavam falando que a gente ia ganhar, que estavam torcendo pela gente" comentou Betina. Já Daniel completou: "Eles perderam, mas foram muito bem. Foi muito empatado", disse.