"Adoro ir a Vitória comer uma moqueca", diz Marisa Monte

Marisa Monte se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória Crédito: Leo Aversa

Uma das vozes mais celebradas da MPB, Marisa Monte chega a Vitória com a aclamada turnê "Portas", em apresentações marcadas para quinta (25) e sexta (26), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Ainda há ingressos disponíveis para o espetáculo de sexta.

Além de faixas do novo álbum, lançado em 2021 e que leva o nome da turnê, o repertório da apresentação traz músicas que marcaram os 30 anos de carreira de Marisa, como "Ainda Bem", "Beija Eu", "Totalmente Seu", "Lenda das Sereias" e "Eu Sei", ou seja, composições que embalaram o coração e o imaginário de seus fiéis seguidores.

Com direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, o espetáculo traz a artista acompanhada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax). Um time de bambas.

"Vai ser o mesmo show que tenho apresentado pelo Brasil e pelo mundo desde fevereiro. Músicas de todas as fases da minha carreira no repertório, uma banda de craques, em uma concepção visual criada para potencializar o sentido das palavras cantadas", adianta Marisa, a "HZ".

"Tem sido emocionante para mim voltar aos palcos e reencontrar meu público, meus fãs e meus amigos para celebrar a vida através da música, numa mistura de alegria, saudades e alívio".

"Portas" é o primeiro disco solo da cantora em dez anos (o último lançamento, "O Que Você Quer Saber de Verdade", foi produzido em 2011). Questionamos o que mudou em sua trajetória, tanto no lado pessoal quanto no profissional, durante esta década de hiato.

"Quando terminou a última turnê, fiz um disco ao vivo e um DVD. Na sequência, fiz uma série de projetos colaborativos com diversos artistas interessantes, num diálogo que eu gosto muito, mas que durante as minhas turnês eu não consigo disponibilizar tempo para fazer", explica.

"Fiz o projeto 'Samba Noize', em Nova York, uma turnê nacional com Paulinho da Viola, um álbum inédito e uma turnê internacional e um disco ao vivo, com os Tribalistas. Eu já tinha um repertório pronto e estava pronta para entrar em estúdio quando veio a pandemia da Covid-19. Depois dessa fase de colaborações, sabia que era hora de voltar a mim, e estava com saudades da minha expressão solo", desenvolve.

Durante a entrevista, Marisa Monte fez questão de ressaltar seu amor pelo Espírito Santo. "Adoro ir a Vitória, cantar na cidade, comer uma moqueca capixaba e encontrar com meus amigos locais. É um lugar onde a gente sempre tem muita expectativa de chegar com o show. Vai ser inesquecível, vitória certa!", complementa, fazendo trocadilho com o nome da capital do Estado.

Correção Inicialmente, o texto informava que, no repertório do show, Marisa Monte iria apresentar "Amor, I Love You". A faixa, porém, não consta no set list da apresentação. A matéria foi corrigida.

"PORTAS", COM MARISA MONTE