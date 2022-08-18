Festa do Vinho e da Uva agita Santa Teresa de sexta (19) a domingo (21)

Garrafa de vinho tinto Crédito: Shutterstock

Uma nova frente fria foi anunciada para chegar neste fim de semana. Nada melhor que subir a serra capixaba e curtir o friozinho. E fica ainda melhor quando tem programação cultural gratuita rolando. Então, se prepare pois começa nesta sexta-feira (19) a 23ª Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa.

O evento, que atrai visitantes do país inteiro, terá várias atrações gratuitas durante os três dias de festa. Vai ter shows, pisa da uva e o tradicional Concurso Realeza da Uva e do Vinho, na Praça da Cultura (próximo da rodoviária).

Na sexta (19), as festividades começam às 18h. No sábado (20), a programação começa mais cedo, às 9h, e segue por todo o dia, com direito a passeata e distribuição de uvas. O domingo (21) terá uma grade de atividades mais curta, mas com a esperada pisa da uva.

(Com informações da Prefeitura de Santa Teresa)

SERVIÇO

23ª Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa



Quando: 19 a 21/08/2022 (sexta a domingo)



19 a 21/08/2022 (sexta a domingo) Onde: Praça da Cultura, no Centro de Santa Teresa



PROGRAMAÇÃO: