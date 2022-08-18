Festa do Vinho e da Uva agita Santa Teresa de sexta (19) a domingo (21)

Uma nova frente fria foi anunciada para chegar neste fim de semana. Nada melhor que subir a serra capixaba e curtir o friozinho. E fica ainda melhor quando tem programação cultural gratuita rolando. Então, se prepare pois começa nesta sexta-feira (19) a 23ª Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa.
O evento, que atrai visitantes do país inteiro, terá várias atrações gratuitas durante os três dias de festa. Vai ter shows, pisa da uva e o tradicional Concurso Realeza da Uva e do Vinho, na Praça da Cultura (próximo da rodoviária).
Na sexta (19), as festividades começam às 18h. No sábado (20), a programação começa mais cedo, às 9h, e segue por todo o dia, com direito a passeata e distribuição de uvas. O domingo (21) terá uma grade de atividades mais curta, mas com a esperada pisa da uva.
(Com informações da Prefeitura de Santa Teresa)
SERVIÇO
- 23ª Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa
- Quando: 19 a 21/08/2022 (sexta a domingo)
- Onde: Praça da Cultura, no Centro de Santa Teresa
PROGRAMAÇÃO:
- SEXTA (19)
- 18h – Início
- 19h – Banda Viva Itália
- 20h30 – Concurso Realeza da Uva e do Vinho
- 22h – Banda Via Expressa
- 23h30 – Encerramento
- SÁBADO (20)
- 9h – Congo na Praça Augusto Ruschi
- 10h – Concentração da Passeata no Colégio Santa Catarina
- 10h30 – Passeata Cívica em Comemoração aos 45 anos de Lions Clube em Santa Teresa e dos 23 anos da Festa do Vinho e da Uva (passeata da uva – chegada com distribuição de suco de uva)
- 11h – Brasil Tambores
- 12h – Banda Viva Itália
- 14h – Serginho Sambanejo
- 18h – Banda Viva Itália
- 20h – Thiago & Beto
- 22h – Marta Helena e Massu
- 23h30 – Encerramento
- DOMINGO (21)
- 10h – Momento gospel
- 11h30 – Pisa da Uva ao som da banda Viva Itália
- 14h – Flavyan Bastos
- 16h – Encerramento.