Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festa do Vinho e da Uva agita Santa Teresa de sexta (19) a domingo (21)
Para curtir o friozinho

Festa do Vinho e da Uva agita Santa Teresa de sexta (19) a domingo (21)

Com programação gratuita, evento mistura cultura, gastronomia e música. Destaque para a passeata e a pisa da uva, que acontecem no fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 17:45

Garrafa de vinho tinto
Garrafa de vinho tinto Crédito: Shutterstock
Uma nova frente fria foi anunciada para chegar neste fim de semana. Nada melhor que subir a serra capixaba e curtir o friozinho. E fica ainda melhor quando tem programação cultural gratuita rolando. Então, se prepare pois começa nesta sexta-feira (19) a 23ª Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa.
O evento, que atrai visitantes do país inteiro, terá várias atrações gratuitas durante os três dias de festa. Vai ter shows, pisa da uva e o tradicional Concurso Realeza da Uva e do Vinho, na Praça da Cultura (próximo da rodoviária).
Na sexta (19), as festividades começam às 18h. No sábado (20), a programação começa mais cedo, às 9h, e segue por todo o dia, com direito a passeata e distribuição de uvas.  O domingo (21) terá uma grade de atividades mais curta, mas com a esperada pisa da uva.
(Com informações da Prefeitura de Santa Teresa)

SERVIÇO

  • 23ª Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa
  • Quando: 19 a 21/08/2022 (sexta a domingo)
  • Onde: Praça da Cultura, no Centro de Santa Teresa

PROGRAMAÇÃO:

  • SEXTA (19)
  • 18h – Início
  • 19h – Banda Viva Itália
  • 20h30 – Concurso Realeza da Uva e do Vinho
  • 22h – Banda Via Expressa
  • 23h30 – Encerramento

  • SÁBADO (20)
  • 9h – Congo na Praça Augusto Ruschi
  • 10h – Concentração da Passeata no Colégio Santa Catarina
  • 10h30 – Passeata Cívica em Comemoração aos 45 anos de Lions Clube em Santa Teresa e dos 23 anos da Festa do Vinho e da Uva (passeata da uva – chegada com distribuição de suco de uva)
  • 11h – Brasil Tambores
  • 12h – Banda Viva Itália
  • 14h – Serginho Sambanejo
  • 18h – Banda Viva Itália
  • 20h – Thiago & Beto
  • 22h – Marta Helena e Massu
  • 23h30 – Encerramento

  • DOMINGO (21)
  • 10h – Momento gospel
  • 11h30 – Pisa da Uva ao som da banda Viva Itália
  • 14h – Flavyan Bastos
  • 16h – Encerramento.

Veja Também

Festival MC vai até domingo (21) com Emicida, Majur e César MC em Vitória

De graça: Bruno & Barreto é atração do Pomitafro em Vila Pavão

Saiba para que serve e como usar o decanter nos vinhos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Santa Teresa vinhos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Internação de 3 anos para adolescente que atacou colega em escola no ES
Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor
Imagem de destaque
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados