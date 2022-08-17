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Saiba para que serve e como se usa o decanter nos vinhos

O utensílio é fundamental na hora de servir vinhos de guarda, que precisam "respirar" para revelar toda a sua potência aromática

Públicado em 

17 ago 2022 às 16:58
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

No vídeo de hoje eu conto para que serve e como se utiliza o decanter, um acessório muito útil e importante para os apreciadores de vinhos. 
O decanter tem duas funções: a primeira delas, como o próprio nome já diz, é decantar, ou seja, separar a parte sólida da parte líquida no vinho.
Especialmente nos vinhos envelhecidos, é comum que existam borras no fundo da garrafa. Elas não fazem mal à saúde, porém não são nada agradáveis no momento da degustação.
A segunda função do decanter é aerar o vinho, permitir que ele "respire". Ao colocarmos no decanter, o oxigênio entra em contato com a bebida e "abre" os componentes aromáticos que estavam ali adormecidos.
No caso dos vinhos mais antigos, guardados há muito tempo, o utensílio tem a função de trazê-los "de volta à vida”, evidenciando seus aromas da melhor forma. 
Quanto tempo o vinho deve ficar em um decanter? Isso depende da idade e da complexidade aromática de cada rótulo. Mas em geral, de 45 minutos a duas horas já é um bom intervalo. 
Decanter de vinhos
O decanter é muito usado na hora de servir vinhos envelhecidos Crédito: Shutterstock

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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