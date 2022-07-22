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Entre vinhos

Por que os vinhos do Alentejo são os preferidos dos brasileiros?

Na maior região de Portugal, a produção da bebida é diversificada e agrada a consumidores de quase todos os gostos e bolsos

Públicado em 

22 jul 2022 às 07:30
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Quem esteve no Vitória Expovinhos 2002, realizado semana passada, deve ter percebido que os vinhos de Portugal figuraram em peso nos estandes da feira, que refletiu bem o mercado brasileiro. Nosso país é o quarto maior importador de rótulos portugueses no planeta.
Segundo dados da ViniPortugal, associação que promove os vinhos portugueses pelo mundo, ficamos atrás apenas de França, Estados Unidos e Reino Unido, que tradicionalmente lideram esse ranking e têm muito mais consumidores da bebida.
Entre os vinhos mais importados de Portugal estão os rótulos da região do Alentejo, que representam quase 25% do volume total de portugueses comprados pelos brasileiros nos supermercados. Na feira do Vitória Expovinhos, os alentejanos eram também a maioria: cerca de 70 rótulos e oito produtores com estandes próprios.

Além do Rio Tejo

Com 31,6 mil quilômetros quadrados de extensão, o Alentejo é a maior região de Portugal, ocupando 34,3% do território lusitano. Fica no centro-sul do país, sua maior cidade é Évora e seu nome significa, basicamente, “além do Tejo”, pois a região está situada depois do Rio Tejo em relação a Lisboa. Uma curiosidade: grande parte dos sobreiros (árvores que fornecem a matéria-prima para a produção das rolhas de vinho) está no Alentejo. 

Para o enólogo australiano David Baverstock, que comandou uma das palestras do Expovinhos, a preferência dos brasileiros pelos rótulos alentejanos ocorre devido à diversidade que o clima da região consegue proporcionar.
“Muitas pessoas não sabem, mas pelo tamanho da extensão do Alentejo conseguimos produzir vinhos para quase todos os gostos, inclusive vinhos elegantes e estruturados que poucos conhecem da nossa região”, comenta David, chief winemaker da vinícola Ravasqueira, que fica ao norte do Alentejo.
Vinhos do Alentejo, em Portugal
Rótulos produzidos na região portuguesa estão em alta no Brasil Crédito: Shutterstock
O enólogo disse ainda que a região é bastante conhecida pelos vinhos de entrada, indicados para quem está começando a se aventurar pelo universo vinícola.
“Nossos vinhos são frescos e leves, e combinam muito bem com o clima do Brasil, mas é importante estar atento aos microclimas e aos blends, que misturam tanto as uvas nativas de Portugal como as castas internacionais que se adaptaram a algumas regiões do Alentejo”, explica. 

5 VINHOS ALENTEJANOS QUE VALE A PENA PROVAR

Tive a oportunidade de degustar diversos vinhos portugueses disponíveis no Vitória Expovinhos e sugiro abaixo cinco exemplares que refletem essa variedade de estilos encontradas no Alentejo. A lista traz opções para todos os gostos e bolsos.

Comendador Leonel Cameirinha Gran Reserva 2015

Os vinhos Porta da Ravessa são produzidos por uma cooperativa vinícola de Portugal, a Adega do Redondo. A sub-região de Redondo, no Alentejo, está a 600 metros de altitude e tem um clima marcado por invernos frios e secos e verões bem quentes. O solo, com presença de granito e xisto, confere aos vinhos produzidos lá uma mineralidade característica, que é o que percebemos nesse rosé elaborado com as uvas Castelão e Aragonês. Bastante aromático, ele traz notas de cereja, lichia e muita fruta tropical. Na boca, é fresco e agradável. Fácil de harmonizar,  também é bom para bebericar sem compromisso. Quanto: R$ 55,80, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.
Um vinho branco de perfil jovem, leve e fresco, com aromas de frutas tropicais e notas minerais. Na boca, é macio, ideal para ser degustado bem gelado e em dias mais quentes, na beira da piscina ou na praia. Suas uvas são Antão Vaz, Arinto e Roupeiro. Destaco a uva branca Antão Vaz, que tem a maior porcentagem nesse blend: é na região do Alentejo que estão concentrados 96% do cultivo mundial dessa uva nativa de Portugal. A casta costuma entregar vinhos com notas minerais e um toque de mel. Quanto: R$ 69,90, na Wine Vix. (27) 3019-5858. 
O enólogo responsável pelos vinhos da Ravasqueira é David Baverstock, também muito conhecido em Portugal por seu trabalho em outras vinícolas, como a Esporão. Os vinhos da Ravasqueira são bastante expressivos. Nesse rótulo com Aragonez, Syrah e Alicante Bouschet, percebemos muita fruta vermelha e aromas de especiarias e chocolate. Na boca, há um ataque volumoso com notas mentoladas e taninos persistentes. É um tinto com bastante personalidade. Quanto: R$ 83,95, na Villa Porto. (27) 99650-6233.
 A Esporão foi a primeira vinícola moderna do Alentejo e atualmente conta com 700 hectares de vinha. A sigla D.O.C indicada no rótulo diz que esse vinho é produzido em uma região de indicação geográfica protegida. Vinhos denominados alentejanos precisam necessariamente ser produzidos no Alentejo e aprovados pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA). O Arco do Esporão é elaborado com Aragonez, Touriga Nacional e Syrah. Tem aromas de frutas vermelhas, é encorpado e apresenta boa acidez. Quanto: R$ 84,90, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.
 A Herdade da Figueirinha produz esse vinho somente em anos especiais. Da safra 2015 há apenas 886 garrafas, e esse rótulo comprova que os alentejanos não são apenas vinhos de entrada. É de cair o queixo, e posso até dizer que ao fechar os olhos me recordo do sabor intenso dele na boca. Um vinhão 100% elaborado com Alicante Bouschet. Notas de compota de figo e café, grande concentração e estrutura (antecipa longos anos de evolução). É complexo, com um final longo e persistente. Os 15,5 % de álcool estão em perfeito equilíbrio com os taninos e a acidez. Quanto: R$ 685,00, no supermercado Perim. (27) 3357-2000.

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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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