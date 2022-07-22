Por que os vinhos do Alentejo são os preferidos dos brasileiros?

Comendador Leonel Cameirinha Gran Reserva 2015

Os vinhos Porta da Ravessa são produzidos por uma cooperativa vinícola de Portugal, a Adega do Redondo. A sub-região de Redondo, no Alentejo, está a 600 metros de altitude e tem um clima marcado por invernos frios e secos e verões bem quentes. O solo, com presença de granito e xisto, confere aos vinhos produzidos lá uma mineralidade característica, que é o que percebemos nesse rosé elaborado com as uvas Castelão e Aragonês. Bastante aromático, ele traz notas de cereja, lichia e muita fruta tropical. Na boca, é fresco e agradável. Fácil de harmonizar, também é bom para bebericar sem compromisso. Quanto: R$ 55,80, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

Um vinho branco de perfil jovem, leve e fresco, com aromas de frutas tropicais e notas minerais. Na boca, é macio, ideal para ser degustado bem gelado e em dias mais quentes, na beira da piscina ou na praia. Suas uvas são Antão Vaz, Arinto e Roupeiro. Destaco a uva branca Antão Vaz, que tem a maior porcentagem nesse blend: é na região do Alentejo que estão concentrados 96% do cultivo mundial dessa uva nativa de Portugal. A casta costuma entregar vinhos com notas minerais e um toque de mel. Quanto: R$ 69,90, na Wine Vix. (27) 3019-5858.

O enólogo responsável pelos vinhos da Ravasqueira é David Baverstock, também muito conhecido em Portugal por seu trabalho em outras vinícolas, como a Esporão. Os vinhos da Ravasqueira são bastante expressivos. Nesse rótulo com Aragonez, Syrah e Alicante Bouschet, percebemos muita fruta vermelha e aromas de especiarias e chocolate. Na boca, há um ataque volumoso com notas mentoladas e taninos persistentes. É um tinto com bastante personalidade. Quanto: R$ 83,95, na Villa Porto. (27) 99650-6233.

A Esporão foi a primeira vinícola moderna do Alentejo e atualmente conta com 700 hectares de vinha. A sigla D.O.C indicada no rótulo diz que esse vinho é produzido em uma região de indicação geográfica protegida. Vinhos denominados alentejanos precisam necessariamente ser produzidos no Alentejo e aprovados pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA). O Arco do Esporão é elaborado com Aragonez, Touriga Nacional e Syrah. Tem aromas de frutas vermelhas, é encorpado e apresenta boa acidez. Quanto: R$ 84,90, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.