Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para encher a taça

Vitória Expovinhos 2022 será em novo local; veja programação

Maior evento com feira de vinhos realizado no ES acontece nos dias 13 e 14 de julho, com palestras de enólogos renomados e mais de mil rótulos para degustação
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 11:00

O Vitória Expovinhos, maior evento com feira de vinhos realizado em solo capixaba, já tem data para voltar a acontecer, após um hiato de dois anos devido à pandemia: será nos dias 13 e 14 de julho, em um novo local e com mais de mil rótulos para degustação.
Na edição de 2022, a 12ª do Expovinhos, os espumantes nacionais e a viticultura de precisão na região do Alentejo, em Portugal, serão os temas das principais palestras, comandadas pela enóloga Juciane Casagrande Doro, da Amitié; e pelo sommelier Pablo Onzi Perini, da Casa Perini; ambos da Serra Gaúcha, e pelo australiano David Baverstock, chief winemaker da vinícola Ravasqueira. 
Taça de vinho tinto
Feira do Expovinhos será no formato 'wine tasting' Crédito: Shutterstock
O grande destaque do evento é a feira no formato wine tasting (com degustação de vinhos), que este ano reúne 47 expositores, entre os quais vinícolas, importadores e supermercados. Estarão disponíveis para degustação cerca de 1.200 rótulos, de 16 países.
O Vitória Expovinhos será realizado pela primeira vez no Ilha Buffet, dentro do Clube Álvares Cabral, em Vitória. As edições anteriores foram realizadas no Centro de Convenções da Capital.   

TOP FIVE: OS MELHORES DA FEIRA

Um dos pontos altos é o Prêmio Top Five, que elege, por meio de um júri especializado, os cinco melhores vinhos entre os expositores de cada edição. São cinco categorias:
  1. Branco do Novo Mundo
  2. Branco do Velho Mundo
  3. Tinto do Novo Mundo
  4. Tinto do Velho Mundo
  5. Espumante
  6. Sobremesa
Desde sua primeira edição, o Expovinhos promove cursos voltados para profissionais que lidam diariamente com a bebida, como funcionários e proprietários de bares, restaurantes, wine stores, hotéis e pousadas. As aulas este ano serão comandadas pelo professor e sommelier profissional formado pela ABS-SP Franklin Bittencourt.

PASSAPORTES

O passaporte de um dia para a feira custa R$ 150 e o de dois dias R$ 250, com direito a uma taça para as degustações. Assinantes do Clube A Gazeta pagam R$ 100 (para 1 dia/valor limitado aos 100 primeiros assinantes por dia de evento). 
As inscrições para as palestras de Juciane Doro, Pablo Perini e David Braverstock serão feitas por ordem de chegada, somente para inscritos na feira, e cada uma será limitada a 60 lugares.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 

QUARTA-FEIRA - 13/07
  • Auditório:
  • Das 8h às 12h30 - Curso "Noções Básicas do Serviço de Vinhos", com o professor Franklin Bittencourt (voltado para profissionais do serviço de vinhos, como garçons, mâitres e vendedores)
  • Das 18h30 às 19h30 - Palestra "Viticultura de Precisão: por que a região do Alentejo é fundamental para a qualidade dos vinhos da Ravasqueira”, com o enólogo australiano David Baverstock
  • Das 20h às 21h - Palestra "A diversidade vitícola do Brasil pelo olhar da Amitiê", com a enóloga Juciane Casagrande Doro
  • Ilha Buffet:
  • 16h30 - Abertura oficial
  • Das 17h às 22h - funcionamento da feira.
QUINTA-FEIRA - 14/07
  • Auditório:
  • Das 8h às 12h30 - Curso "Noções Básicas do Serviço de Vinhos", com o professor Franklin Bittencourt (voltado para profissionais do serviço de vinhos, como garçons, maîtres e vendedores)
  • Das 18h30 às 19h30 - Palestra "Casa Perini: espumantes, um mar de possibilidades", com o sommelier e diretor de marketing da vinícola, Pablo Onzi Perini
  • Ilha Buffet:
  • Das 17h às 22h - funcionamento da feira.
VITÓRIA EXPOVINHOS 2022
Quando: 13 e 14 de julho, das 17h às 22h
Onde: no Ilha Buffet, Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória
Passaporte: R$ 150 (1 dia) e R$ 250 (2 dias). Confrarias e empresas acima de 10 inscrições: R$ 120 (1 dia) e R$ 200 (2 dias). CLUBE A GAZETA: R$ 100 (1 dia) - limitado a 100 assinantes por dia do evento. Todos incluem uma taça para degustação. 
Inscrições: Já Credenciei
Mais informações: @vitoriaexpovinhos (Instagram).

Veja Também

Como harmonizar queijos e vinhos? Veja dicas para não errar

Veja dicas de vinhos encorpados para curtir o inverno com a taça cheia

Shopping promove degustação gratuita de vinhos com menu harmonizado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia vinhos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados