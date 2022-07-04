Vitória Expovinhos 2022 será em novo local; veja programação

O Vitória Expovinhos, maior evento com feira de vinhos realizado em solo capixaba, já tem data para voltar a acontecer, após um hiato de dois anos devido à pandemia: será nos dias 13 e 14 de julho, em um novo local e com mais de mil rótulos para degustação.

Na edição de 2022, a 12ª do Expovinhos, os espumantes nacionais e a viticultura de precisão na região do Alentejo, em Portugal, serão os temas das principais palestras, comandadas pela enóloga Juciane Casagrande Doro, da Amitié; e pelo sommelier Pablo Onzi Perini, da Casa Perini; ambos da Serra Gaúcha, e pelo australiano David Baverstock, chief winemaker da vinícola Ravasqueira.

Feira do Expovinhos será no formato 'wine tasting' Crédito: Shutterstock

O grande destaque do evento é a feira no formato wine tasting (com degustação de vinhos), que este ano reúne 47 expositores, entre os quais vinícolas, importadores e supermercados. Estarão disponíveis para degustação cerca de 1.200 rótulos, de 16 países.

O Vitória Expovinhos será realizado pela primeira vez no Ilha Buffet, dentro do Clube Álvares Cabral, em Vitória. As edições anteriores foram realizadas no Centro de Convenções da Capital.

TOP FIVE: OS MELHORES DA FEIRA

Um dos pontos altos é o Prêmio Top Five, que elege, por meio de um júri especializado, os cinco melhores vinhos entre os expositores de cada edição. São cinco categorias:

Branco do Novo Mundo Branco do Velho Mundo Tinto do Novo Mundo Tinto do Velho Mundo Espumante Sobremesa

Desde sua primeira edição, o Expovinhos promove cursos voltados para profissionais que lidam diariamente com a bebida, como funcionários e proprietários de bares, restaurantes, wine stores, hotéis e pousadas. As aulas este ano serão comandadas pelo professor e sommelier profissional formado pela ABS-SP Franklin Bittencourt.

PASSAPORTES

O passaporte de um dia para a feira custa R$ 150 e o de dois dias R$ 250, com direito a uma taça para as degustações. Assinantes do Clube A Gazeta pagam R$ 100 (para 1 dia/valor limitado aos 100 primeiros assinantes por dia de evento).

As inscrições para as palestras de Juciane Doro, Pablo Perini e David Braverstock serão feitas por ordem de chegada, somente para inscritos na feira, e cada uma será limitada a 60 lugares.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA - 13/07

Auditório:

Das 8h às 12h30 - Curso "Noções Básicas do Serviço de Vinhos", com o professor Franklin Bittencourt (voltado para profissionais do serviço de vinhos, como garçons, mâitres e vendedores)



Das 18h30 às 19h30 - Palestra "Viticultura de Precisão: por que a região do Alentejo é fundamental para a qualidade dos vinhos da Ravasqueira”, com o enólogo australiano David Baverstock



Das 20h às 21h - Palestra "A diversidade vitícola do Brasil pelo olhar da Amitiê", com a enóloga Juciane Casagrande Doro



Ilha Buffet:

16h30 - Abertura oficial

Das 17h às 22h - funcionamento da feira.

QUINTA-FEIRA - 14/07

Auditório:

Das 8h às 12h30 - Curso "Noções Básicas do Serviço de Vinhos", com o professor Franklin Bittencourt (voltado para profissionais do serviço de vinhos, como garçons, maîtres e vendedores)



Das 18h30 às 19h30 - Palestra "Casa Perini: espumantes, um mar de possibilidades", com o sommelier e diretor de marketing da vinícola, Pablo Onzi Perini



Ilha Buffet:

Das 17h às 22h - funcionamento da feira.