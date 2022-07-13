Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre vinhos

Confira o resultado do prêmio Top Five no Expovinhos 2022

Os melhores rótulos do evento, que acontece em Vitória nos dias 13 e 14 de julho, foram eleitos por sete jurados em seis categorias

Públicado em 

13 jul 2022 às 11:20
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Taça de vinho tinto
O prêmio Top Five elege os melhores rótulos do Expovinhos Crédito: Shutterstock
Foram anunciados na noite desta terça-feira (12) os vencedores do prêmio Top Five, que elege, por meio de um júri especializado, os cinco melhores vinhos do Vitória Expovinhos em seis categorias. O evento será realizado nesta quarta e quinta-feira, 13 e 14 de julho, pela primeira vez no Clube Álvares Cabral
Tinto do Velho Mundo, Branco do Velho Mundo, Tinto do Novo Mundo, Branco do Novo Mundo, Espumante e Vinho de Sobremesa são as classificações do Top Five, e todos os rótulos premiados serão oferecidos para degustação durante a feira. Confira a seguir os 30 eleitos, em uma degustação às cegas, por sete jurados entre mais de 120 amostras.

Branco do Novo Mundo

  • LAS PERDICES TORRONTÉS 2020 - Argentina/Wine
  • CAFAYATE GRAN RESERVA TORRONTÉS 2020 - Argentina/Etchart
  • RAVANAL GRAN RESERVA CHARDONNAY 2018 - Chile/Ravanal
  • TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA 2019 - Chile/Survalles-Reguingua
  • RIO SOL BRANCO 2022 - Brasil/Rio Sol  

Branco do Velho Mundo

  • GURU BCO 2017 - Portugal/Adega Alentejana
  • SELVA 2019 - Itália/Blanic (Upper Trade)
  • CASA DE SANTAR VINHA DOS AMORES ENCRUZADO 2014 - Portugal/Global Wines
  • TOKAJI CHATEAU HELLHA FURMINT - Hungria/Uaine Group
  • VINHO DA COUTADA VELHA BRANCO 2020 - Portugal/Vila Porto 

Espumante

  • MONTE PASCHOAL DEDICATO BRUT 2018 - Brasil/Vinícola Basso 
  • JACQUES PELVAS ROSÉ - França/Carone
  • CASA PERINI NATURE - Brasil/Perini
  • JEAN DORSENE BRUT - França/Uaine Group
  • MÃE RAINHA - Portugal/Master Vitória

Vinho de Sobremesa

  • PORTO NOVAL TAWNY 10 ANOS - Portugal/Adega Alentejana
  • PORTO TINTO ROMARIZ TAWNY 10 ANOS - Portugal/Carone
  • VINHO LICOROSO EDEN - Brasil/Perini
  • COROA DE REI SPECIAL RESERVE RUBY - Portugal/Obra Prima Importadora
  • SALTON INTENSO LICOROSO - Brasil/Família Salton

Tinto do Velho Mundo

  • PALPEDRIGO 2017 - Itália/Blanic (Upper Trade)
  • ROCCAMORA DOC NARDÓ NEGROAMARO 2019 - Itália/Wine
  • CONDE DE ERVIDEIRA PRIVATE SELECTION 2017 - Portugal/Ervideira
  • FONTE MOURO RESERVA 2017 - Portugal/HC Representações - Figueirinha
  • CELESTE RESERVA 2018 - Espanha/Cantu

Tinto do Novo Mundo

  • PERINI QU4TRO 2018 - Brasil/Perini
  • ARNALDO B. ETCHART GRAN RESERVA BLEND 2018 - Argentina/Etchart
  • RAVANAL LIMITED SELECTION 2018 - Chile/Ravanal
  • AMITIÉ COLHEITA 2020 - Brasil/Amitié
  • GREY SINGLE BLOCK 2019 - Chile/Cantu

Veja Também

Vitória Expovinhos 2022 será em novo local; veja programação

Vai ao Vitória Expovinhos? Veja 5 dicas para aproveitar o evento

Veja dicas de vinhos encorpados para curtir o inverno com a taça cheia

Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

Tópicos Relacionados

Gastronomia opinião vinhos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados