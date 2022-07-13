Confira o resultado do prêmio Top Five no Expovinhos 2022

Foram anunciados na noite desta terça-feira (12) os vencedores do prêmio Top Five, que elege, por meio de um júri especializado, os cinco melhores vinhos do Vitória Expovinhos em seis categorias. O evento será realizado nesta quarta e quinta-feira, 13 e 14 de julho, pela primeira vez no Clube Álvares Cabral.
Tinto do Velho Mundo, Branco do Velho Mundo, Tinto do Novo Mundo, Branco do Novo Mundo, Espumante e Vinho de Sobremesa são as classificações do Top Five, e todos os rótulos premiados serão oferecidos para degustação durante a feira. Confira a seguir os 30 eleitos, em uma degustação às cegas, por sete jurados entre mais de 120 amostras.
Branco do Novo Mundo
- LAS PERDICES TORRONTÉS 2020 - Argentina/Wine
- CAFAYATE GRAN RESERVA TORRONTÉS 2020 - Argentina/Etchart
- RAVANAL GRAN RESERVA CHARDONNAY 2018 - Chile/Ravanal
- TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA 2019 - Chile/Survalles-Reguingua
- RIO SOL BRANCO 2022 - Brasil/Rio Sol
Branco do Velho Mundo
- GURU BCO 2017 - Portugal/Adega Alentejana
- SELVA 2019 - Itália/Blanic (Upper Trade)
- CASA DE SANTAR VINHA DOS AMORES ENCRUZADO 2014 - Portugal/Global Wines
- TOKAJI CHATEAU HELLHA FURMINT - Hungria/Uaine Group
- VINHO DA COUTADA VELHA BRANCO 2020 - Portugal/Vila Porto
Espumante
- MONTE PASCHOAL DEDICATO BRUT 2018 - Brasil/Vinícola Basso
- JACQUES PELVAS ROSÉ - França/Carone
- CASA PERINI NATURE - Brasil/Perini
- JEAN DORSENE BRUT - França/Uaine Group
- MÃE RAINHA - Portugal/Master Vitória
Vinho de Sobremesa
- PORTO NOVAL TAWNY 10 ANOS - Portugal/Adega Alentejana
- PORTO TINTO ROMARIZ TAWNY 10 ANOS - Portugal/Carone
- VINHO LICOROSO EDEN - Brasil/Perini
- COROA DE REI SPECIAL RESERVE RUBY - Portugal/Obra Prima Importadora
- SALTON INTENSO LICOROSO - Brasil/Família Salton
Tinto do Velho Mundo
- PALPEDRIGO 2017 - Itália/Blanic (Upper Trade)
- ROCCAMORA DOC NARDÓ NEGROAMARO 2019 - Itália/Wine
- CONDE DE ERVIDEIRA PRIVATE SELECTION 2017 - Portugal/Ervideira
- FONTE MOURO RESERVA 2017 - Portugal/HC Representações - Figueirinha
- CELESTE RESERVA 2018 - Espanha/Cantu
Tinto do Novo Mundo
- PERINI QU4TRO 2018 - Brasil/Perini
- ARNALDO B. ETCHART GRAN RESERVA BLEND 2018 - Argentina/Etchart
- RAVANAL LIMITED SELECTION 2018 - Chile/Ravanal
- AMITIÉ COLHEITA 2020 - Brasil/Amitié
- GREY SINGLE BLOCK 2019 - Chile/Cantu