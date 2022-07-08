Vai ao Vitória Expovinhos? Veja 5 dicas para aproveitar o evento

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PALESTRAS COM EXPERTS

Durante a feira acontecem palestras com profissionais renomados do mercado de vinho. Para assisti-las, basta chegar ao local com antecedência e se inscrever, pois o número de participantes em cada uma é limitado a 60. As palestras são uma chance única de conversar com enólogos e sommeliers, que apresentam desde o processo de produção de cada vinho até a história de cada vinícola. Um dos temas que será abordado este ano é a produção de vinhos no Brasil. No dia 13, às 20h, destaco a palestra “A diversidade vitícola do Brasil pelo olhar da Amitié”, com a enóloga Juciane Casagrande Doro (foto). Ela é uma das responsáveis pela vinícola gaúcha Amitié, que contempla as diversas regiões produtoras do país e a nossa variedade climática.

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EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

Outro destaque da programação é a presença do enólogo australiano David Baverstock, que comanda a produção de vinhos na vinícola portuguesa Ravasqueira, no Alentejo. David estará presente no estande da Vila Porto apresentando rótulos da Ravasqueira e também dará uma palestra no dia 13, com o tema "Viticultura de precisão: por que a região do Alentejo é fundamental para a qualidade dos vinhos da Ravasqueira". Já indiquei na coluna um dos seus vinhos, o Vinha da Coutada Velha. Para quem ainda não provou, sugiro uma visita ao expositor para degustar o rótulo e trocar ricas informações.

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OS MELHORES DA FEIRA

Fique de olho nos rótulos vencedores do prêmio Top Five, que elege, por meio de um júri especializado, os cinco melhores vinhos da feira em seis categorias: Tinto do Velho Mundo, Branco do Velho Mundo, Tinto do Novo Mundo, Branco do Novo Mundo, Espumante e Vinho de Sobremesa. A divulgação do resultado é feita no dia em que começa a feira (um pouco antes da abertura dos portões, às 17h). Mas fique tranquilo, pois os todos os rótulos premiados serão oferecidos para degustação, normalmente identificados com um selo específico. Se puder, deguste, porque todos tendem a ter seu preço elevado após a premiação, e a sua avaliação particular também tem valor.

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DEGUSTAÇÃO NOTA 10

Na feira, não vale a pena sair provando vinhos aleatoriamente. Ninguém precisa e nem deve provar todos. Se você tiver espumantes em sua lista de prioridades, sugiro começar por eles. Depois vá de brancos, rosés e depois de tintos, para que um não ofusque o sabor do outro. Indico que você prove menos dos estilos com os quais está acostumado, que fuja dos clássicos e vá atrás dos diferentes para experimentar algo novo. Anote e fotografe os rótulos de que gostar para lembrar depois. Os eventos de degustação são excelentes para apreciar e aprender. Se o produtor estiver servindo o próprio vinho, aproveite para conversar com ele.

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DO VINHO PARA A ÁGUA