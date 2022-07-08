Vai ao Vitória Expovinhos? Veja 5 dicas para aproveitar o evento

Prepare a taça, pois faltam poucos dias para o evento mais aguardado pelos enófilos capixabas. Na próxima semana, nos dias 13 e 14 de julho, acontece no Álvares Cabral a 12ª edição da Vitória Expovinhos, que traz como destaques uma feira com cerca de 1.200 rótulos para degustar e palestras de grandes profissionais do mercado vinícola.
É uma excelente oportunidade para quem quer ficar bem informado sobre o mundo do vinho, conhecer novas bebidas e também fazer negócios.
O evento será no formato de wine tasting, no qual o inscrito poderá degustar os vinhos apresentados pelos expositores. Logo na recepção, os participantes receberão um crachá de identificação e uma taça para realizar as provas.
Como são muitas as bebidas oferecidas, fica fácil se perder quanto às sensações que os vinhos oferecem, principalmente quanto ao álcool. Se você vai à feira, uma boa dica é se planejar antes, olhar o catálogo dos importadores e distribuidores (veja lista no final da coluna) e selecionar o que é realmente do seu interesse.
Para lhe ajudar a se programar, compilei alguns destaques da edição deste ano e sugestões de como tirar o máximo proveito do Expovinhos.
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PALESTRAS COM EXPERTS
Durante a feira acontecem palestras com profissionais renomados do mercado de vinho. Para assisti-las, basta chegar ao local com antecedência e se inscrever, pois o número de participantes em cada uma é limitado a 60. As palestras são uma chance única de conversar com enólogos e sommeliers, que apresentam desde o processo de produção de cada vinho até a história de cada vinícola. Um dos temas que será abordado este ano é a produção de vinhos no Brasil. No dia 13, às 20h, destaco a palestra “A diversidade vitícola do Brasil pelo olhar da Amitié”, com a enóloga Juciane Casagrande Doro (foto). Ela é uma das responsáveis pela vinícola gaúcha Amitié, que contempla as diversas regiões produtoras do país e a nossa variedade climática.
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EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
Outro destaque da programação é a presença do enólogo australiano David Baverstock, que comanda a produção de vinhos na vinícola portuguesa Ravasqueira, no Alentejo. David estará presente no estande da Vila Porto apresentando rótulos da Ravasqueira e também dará uma palestra no dia 13, com o tema "Viticultura de precisão: por que a região do Alentejo é fundamental para a qualidade dos vinhos da Ravasqueira". Já indiquei na coluna um dos seus vinhos, o Vinha da Coutada Velha. Para quem ainda não provou, sugiro uma visita ao expositor para degustar o rótulo e trocar ricas informações.
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OS MELHORES DA FEIRA
Fique de olho nos rótulos vencedores do prêmio Top Five, que elege, por meio de um júri especializado, os cinco melhores vinhos da feira em seis categorias: Tinto do Velho Mundo, Branco do Velho Mundo, Tinto do Novo Mundo, Branco do Novo Mundo, Espumante e Vinho de Sobremesa. A divulgação do resultado é feita no dia em que começa a feira (um pouco antes da abertura dos portões, às 17h). Mas fique tranquilo, pois os todos os rótulos premiados serão oferecidos para degustação, normalmente identificados com um selo específico. Se puder, deguste, porque todos tendem a ter seu preço elevado após a premiação, e a sua avaliação particular também tem valor.
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DEGUSTAÇÃO NOTA 10
Na feira, não vale a pena sair provando vinhos aleatoriamente. Ninguém precisa e nem deve provar todos. Se você tiver espumantes em sua lista de prioridades, sugiro começar por eles. Depois vá de brancos, rosés e depois de tintos, para que um não ofusque o sabor do outro. Indico que você prove menos dos estilos com os quais está acostumado, que fuja dos clássicos e vá atrás dos diferentes para experimentar algo novo. Anote e fotografe os rótulos de que gostar para lembrar depois. Os eventos de degustação são excelentes para apreciar e aprender. Se o produtor estiver servindo o próprio vinho, aproveite para conversar com ele.
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DO VINHO PARA A ÁGUA
Beba bastante água! Além das garrafas de vinho para degustação, os expositores também oferecem garrafinhas de água ou a servem em jarras. Isso ajuda a lhe manter hidratado e a retardar os efeitos do álcool. A água, diferentemente dos vinhos, deve ser consumida sem moderação, até por que também ajuda a limpar o paladar para o vinho seguinte. Vale lembrar que todos os estandes têm um baldinho para você cuspir o vinho. Pode parecer deselegante, mas é a melhor maneira de não passar do limite e aproveitar o Expovinhos da melhor forma. Tim-tim!
OS EXPOSITORES DA FEIRA
- Adega Alentejana
- Antigal
- Blanic
- Blends
- Bodegas Tagua Tagua
- Cabriz
- Café Meridiano
- Cantu Futura
- Carone
- Casa Perini
- Chandon
- Cofril
- Conceito Português-Favaios/Ravasqueira
- Vinícola Aurora
- Eco Distribuidora
- Épice Importação
- Ervideira
- Etchart
- Exportadora Survalles
- Fecomércio
- HC Representações e Comércio Exterior
- Mendoza Vineyards
- Obra Prima
- Petrini
- Pizzato Vinhas e Vinhos
- Polenghi
- Quinta do Cerrado
- RAR
- Raventos
- Vinícola Ravanal
- Rio Sol
- Salton
- Santa Ema
- Sorvepan
- Uaine
- Val do Rio
- Vila Porto
- Vinícola Aliança
- Vinícola Basso
- Vinícola Garibaldi
- Zanlorenzi Bebidas
- Vinícola Amitié
- Distribuidora Cobata
- W2W E-commerce de Vinhos - Wine
- Zucchi Destilaria
- Vinícola Courmayer
- Cia das Quintas
VITÓRIA EXPOVINHOS 2022
Quando: 13 e 14 de julho, das 17h às 22h
Onde: no Ilha Buffet, Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória
Passaporte: R$ 150 (1 dia) e R$ 250 (2 dias). Confrarias e empresas acima de 10 inscrições: R$ 120 (1 dia) e R$ 200 (2 dias). CLUBE A GAZETA: R$ 100 (1 dia) - limitado a 100 assinantes por dia do evento. Todos incluem uma taça para degustação.
Inscrições: https://jacredenciei.com.br/e/expovinhos2022
Mais informações: @vitoriaexpovinhos (Instagram).
Quando: 13 e 14 de julho, das 17h às 22h
Onde: no Ilha Buffet, Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória
Passaporte: R$ 150 (1 dia) e R$ 250 (2 dias). Confrarias e empresas acima de 10 inscrições: R$ 120 (1 dia) e R$ 200 (2 dias). CLUBE A GAZETA: R$ 100 (1 dia) - limitado a 100 assinantes por dia do evento. Todos incluem uma taça para degustação.
Inscrições: https://jacredenciei.com.br/e/expovinhos2022
Mais informações: @vitoriaexpovinhos (Instagram).