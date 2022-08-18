Festival MC vai até domingo (21) com Emicida, Majur e César MC em Vitória

O cantor Emicida irá se apresentar no Festival MoV.Cidade, em Vitória Crédito: Divulgação

Atualização Conforme informado pela produção, a matéria informava que os ingressos para a sexta (19) e sábado (20) estavam esgotados. Após a publicação, a assessoria informou que um novo lote seria aberto na noite desta quinta (18). A matéria foi atualizada.

Viver a cidade de forma sustentável, criativa e diversa. Sob essa premissa, o Festival Movimento Cidade - agora apelidado de Festival MC - chega a sua 4ª edição, que acontece de sexta (19) a domingo (21), no Centro Cultural Carmélia, em Vitória, sempre de 13h às 2h.

No palco musical, entre as mais de 17 atrações confirmadas no Festival MC, destaques para Emicida, Budah, Cesar MC, Majur, Rachel Reis, Bixarte, FBC & Vhoor, Totô de Babalong e Alinne Garruth. Mas o encontro ainda vai contemplar cinema, dança e artes plásticas, com performances, oficinas e bate-papos. Tudo com entrada franca.

Ainda não garantiu seu ingresso? Fique ligado, pois o festival abrirá um lote de convites extras para os três dias de evento, mas não especificou a quantidade a ser distribuída para cada dia. Para conseguir um deles, basta acessar o site superticket , a partir das 19h, desta quinta-feira (18).

"A expectativa é de um público de aproximadamente de 15 mil pessoas ao longo dos três dias de festival. E essa movimentação diz muito sobre o lugar que escolhemos para acontecer a quarta edição do evento. Revisitar e preencher o Carmélia com tantas pessoas com 'sede' de cultura, é um movimento que desejamos sempre fazer: ocupar espaços esquecidos, se conectar às memórias culturais da cidade, e transformar através da arte", afirma Léo Alves, idealizador e diretor-executivo do festival.

A rapper capixaba Budah se apresenta na sexta-feira (19) Crédito: Reprodução/Youtube/PineappleStormTV

"O Movimento Cidade não poderia ter outra cara se não a da cidade, viva e diversa. A diversidade é uma temática que atravessa todo o nosso movimento. Pensar em cidades plenas para todas e todos, é também pensar em formas de incluir e partilhar. Acreditamos que o Festival MC é o ponto alto da celebração da diversidade, equidade, reflexão e criação que tanto queremos provocar", enfatiza.

PROGRAMAÇÃO

Como citado anteriormente, o palco principal receberá diversas atrações musicais, com destaques para Emicida, Budah, Cesar MC, Majur, Rachel Reis, Bixarte, FBC & Vhoor, Totô de Babalong e Alinne Garruth. Na sétima arte, o Festival MC se divide em três diferentes projeções no "MC.Projeta", sendo duas inéditas.

Na "Mostra Movimento Cidade", os filmes exibidos serão focados em reflexões sobre cidades acessíveis, criativas e, claro, a relação das pessoas e suas manifestações artísticas e culturais. Já na inédita “Mostra Arte”, os filmes partem de um processo criativo de base em gêneros diversos como videoartes, vídeo performances, trabalhos experimentais, videoclipes, ficção, documentário e animação.

Cena do filme "Inabitáveis", de Rodrigo Bardot Crédito: Rodrigo Bardot/Divulgação

Na também recém-chegada "Mostra Cidade Pedal", os curtas refletem sobre sustentabilidade e cidade, mobilidade urbana, cidades inteligentes e movimento sustentável brasileiro e mundial.

Na busca por uma consciência sustentável para provocar mudança de comportamento, pensamento e ação no viver a cidade, é preciso diálogo. Por isso, a programação prevê seis rodas de conversa que trarão importantes reflexões: "A cidade que nos habita", "Nosso movimento na cidade", "Narrativa e Poética em Videoclipes", "Cidade é Substantivo Feminino", "O que te inspira a pensar no futuro?" e "Arte e Cidade".

E tem mais: o espaço escolhido para a intervenção do Festival neste ano não poderia ser outro, para combinar com a temática deste ano, "Construir Cidade". Na programação também estão previstas intervenções. Serão duas, a primeira em parceria com Cidade Quintal, o "MC.Arte" propõe uma intervenção em tempo real na caixa d'água do Centro Cultural - palco de toda essa efervescência. E a segunda é a Exposição Vilarejo 4.7, de Vitor Lorenção e Glauber Vianna.

CAPACITAÇÃO

A fatia de capacitação da programação também está especial: em simultâneo às atividades do Festival, estarão acontecendo três diferentes laboratórios. O primeiro deles é o "Lab Som na Tela", uma formação em audiovisual que terá foco em linguagem de videoclipe. Encabeçando o curso, está Guilherme Brehm, diretor que trabalha com artistas como Luísa Sonza e Duda Beat.

No "MC.Mulheres", as alunas que já participam on-line de uma formação em mercado musical desde abril chegam do Nordeste para imersão presencial, na qual receberão mentorias de artistas, como Bixarte e Cronista do Morro. Elas também terão aulas de audiovisual com gravação de um videoclipe ao final.

Em outro ambiente, será realizada uma residência em reciclagem de plástico com o Cidade Quintal. Na oficina, os participantes colocam a mão-na-massa para processar parte do plástico pós-consumo do festival. As atividades acontecem até domingo (21).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO FESTIVAL MC