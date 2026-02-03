Marisco

Camarão: 5 receitas leves e saudáveis para o almoço

Aprenda a preparar pratos nutritivos com esse ingrediente saboroso e versátil

Salada morna de camarão com abacate Crédito: Imagem: Sea Wave | Shutterstock

O camarão é um dos ingredientes mais versáteis e saborosos da cozinha. Além de ter preparo rápido, combina com diferentes temperos e acompanhamentos, permitindo criar pratos equilibrados e cheios de frescor. Rico em proteínas e com baixo teor de gordura, ele é uma ótima escolha para quem busca um almoço leve, nutritivo e sem abrir mão do prazer à mesa.

A seguir, veja 5 receitas leves e saudáveis com camarão para o almoço!

1. Salada morna de camarão com abacate

Ingredientes:

400 g de camarão limpo

1 abacate cortado em cubos

4 xícaras de chá de folhas verdes (alface, rúcula ou mix)

2 colheres de sopa de cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Suco de 2 limões

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Fatias de limão-siciliano para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o camarão com alho, metade do suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Refogue o camarão na frigideira por cerca de 3 a 4 minutos, até ficar rosado e levemente dourado. Desligue e deixe amornar. Em uma tigela grande, coloque as folhas verdes, o abacate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Acrescente o camarão já morno à tigela e misture delicadamente para não desmanchar o abacate. Regue com o restante do suco de limão e com o azeite. Sirva em seguida com as fatias de limão-siciliano.

2. Camarão com brócolis e gengibre

Ingredientes:

400 g de camarão limpo

2 xícaras de chá de brócolis em floretes

1 colher de chá de gengibre ralado

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

3 colheres de sopa de água

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, tempere o camarão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por 2 minutos. Junte o brócolis e a água, misture e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos em fogo médio, até ficar macio e bem verde. Adicione o camarão à frigideira e refogue até que fique rosado e cozido. Ajuste o tempero com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente para incorporar todos os ingredientes e sirva em seguida.

3. Camarão ao forno com tomate e manjericão

Ingredientes:

400 g de camarão limpo

2 xícaras de chá de tomate cortado em cubos

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

6 folhas de manjericão

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, tempere o camarão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída. Em uma travessa, coloque o tomate, o alho e o azeite e misture bem. Distribua o camarão sobre o tomate, formando uma camada uniforme. Acrescente as folhas de manjericão por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, até que o camarão fique rosado e cozido. Retire do forno e misture delicadamente para incorporar o molho formado. Sirva em seguida.

Camarão com aspargo ao molho de alho Crédito: Kritchai7752 | Shutterstock

4. Camarão com aspargo ao molho de alho

Ingredientes:

400 g de camarão limpo

1 maço de aspargo verde

2 dentes de alho picados

4 dentes de alho cortados fatiados

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, tempere o camarão com o alho picado, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Lave os aspargos, corte a base mais dura e reserve. Em uma frigideira grande, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Acrescente o alho fatiado e refogue rapidamente até perfumar, sem deixar escurecer.

Junte os aspargos na frigideira, adicione a água e cozinhe em fogo médio por cerca de 4 minutos, até ficarem macios e bem verdes. Coloque o camarão sobre os aspargos e cozinhe por mais 3 a 4 minutos, até que fique rosado e cozido por completo. Ajuste o tempero com sal e a pimenta-do-reino. Sirva o camarão sobre os aspargos com o molho formado na frigideira.

5. Camarão com arroz de couve-flor

Ingredientes:

400 g de camarão limpo

Floretes de 1 couve-flor

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, tempere o camarão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Lave e seque bem a couve-flor. Triture no processador ou rale no ralador grosso até obter uma textura semelhante a grãos de arroz. Em uma frigideira grande, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio. Acrescente o camarão e refogue até ficar rosado e cozido. Retire da frigideira e reserve.

Na mesma frigideira, coloque o restante do azeite. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Junte a couve-flor ralada e cozinhe por cerca de 4 minutos em fogo médio, mexendo para ficar soltinha, como arroz. Tempere a couve-flor com sal e pimenta-do-reino. Volte o camarão para a frigideira e misture delicadamente para incorporar. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.