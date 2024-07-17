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Pedro Kucht

Como fazer espetinho de camarão com bacon e queijo coalho na air fryer

Assista ao passo a passo do preparo desse petisco leve, prático e saboroso sugerido pelo chef Pedro Kucht

Públicado em 

17 jul 2024 às 07:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

A praticidade da air fryer na cozinha nos possibilita uma grande variedade de receitas, e no vídeo que você confere acima ensino a preparar um delicioso espetinho de camarão com bacon e queijo coalho
A combinação do crustáceo com o embutido defumado de porco não é muito comum na cozinha dos capixabas, mas garanto a você que o resultado surpreende.
Para deixar o petisco ainda mais gostoso, acrescentei queijo coalho e finalizei com um molhinho apimentado à base de mel simplesmente irresistível!
Ao montar os espetinhos, usei o palito que já vem com o queijo coalho, intercalando os cubinhos com os demais ingredientes. Para assar, basta levá-los à air fryer na potência máxima até dourarem bem. 
Espetinho de camarão, bacon e queijo coalho do chef Pedro Kucht
Combinação de camarão e bacon surpreende  Crédito: Hugo Boniolo

ESPETINHO DE CAMARÃO COM BACON E QUEIJO COALHO

Ingredientes:

  • 150g de camarão
  • 150g de queijo coalho
  • 4 fatias de bacon
  • 2 colheres (sopa) de mel
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 1 pitada de lemon pepper
  • 1 pitada de pimenta-calabresa
  • Tomilho fresco

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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