Como fazer espetinho de camarão com bacon e queijo coalho na air fryer

A praticidade da air fryer na cozinha nos possibilita uma grande variedade de receitas, e no vídeo que você confere acima ensino a preparar um delicioso espetinho de camarão com bacon e queijo coalho.

A combinação do crustáceo com o embutido defumado de porco não é muito comum na cozinha dos capixabas, mas garanto a você que o resultado surpreende.

Para deixar o petisco ainda mais gostoso, acrescentei queijo coalho e finalizei com um molhinho apimentado à base de mel simplesmente irresistível!

Ao montar os espetinhos, usei o palito que já vem com o queijo coalho, intercalando os cubinhos com os demais ingredientes. Para assar, basta levá-los à air fryer na potência máxima até dourarem bem.

Combinação de camarão e bacon surpreende Crédito: Hugo Boniolo

ESPETINHO DE CAMARÃO COM BACON E QUEIJO COALHO

Ingredientes: