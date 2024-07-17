Como fazer espetinho de camarão com bacon e queijo coalho na air fryer

A praticidade da air fryer na cozinha nos possibilita uma grande variedade de receitas, e no vídeo que você confere acima ensino a preparar um delicioso espetinho de camarão com bacon e queijo coalho.
A combinação do crustáceo com o embutido defumado de porco não é muito comum na cozinha dos capixabas, mas garanto a você que o resultado surpreende.
Para deixar o petisco ainda mais gostoso, acrescentei queijo coalho e finalizei com um molhinho apimentado à base de mel simplesmente irresistível!
Ao montar os espetinhos, usei o palito que já vem com o queijo coalho, intercalando os cubinhos com os demais ingredientes. Para assar, basta levá-los à air fryer na potência máxima até dourarem bem.
ESPETINHO DE CAMARÃO COM BACON E QUEIJO COALHO
Ingredientes:
- 150g de camarão
- 150g de queijo coalho
- 4 fatias de bacon
- 2 colheres (sopa) de mel
- 1 colher (sopa) de azeite
- 1 pitada de lemon pepper
- 1 pitada de pimenta-calabresa
- Tomilho fresco