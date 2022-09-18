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Prático e gostoso

Espetinho de frango e gergelim com molho oriental: veja receita

Ideal como petisco ou até como prato principal, o frango no palito é empanado com farinha de rosca e sementes de gergelim
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 02:00

Espetinhos são alimentos práticos e versáteis, pois cabem em qualquer ocasião. Sejam eles entradas, petiscos ou até mesmo a refeição, é fato que ninguém resiste a uma carninha ou vegetal grelhado no palito. 
A seguir, sugerimos uma versão com frango empanado e assado, acompanhada por um delicioso molho oriental à base de shoyu. Veja o passo a passo e bom apetite!

ESPETINHO DE FRANGO E GERGELIM COM MOLHO ORIENTAL

Rendimento: 6 unidades
Tempo de preparo: 50 minutos, em média
Nível: fácil
Espetinhos de frango com gergelim e molho oriental
Espetinhos de frango empanados e assados: praticidade à mesa Crédito: Castelo/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 6 filés finos de frango (500g)
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída na hora
  • 1 ovo batido
  • 1 xícara (chá) de farinha de rosca
  • 1 colher (sopa) de semente de gergelim branco
  • 1 colher (sopa) de semente de gergelim preto
  • 2 colheres (sopa) de azeite para regar
  • Molho oriental:
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 colher (sopa) de azeite 
  • ¼ xícara (chá) de molho shoyu 
  • ¼ xícara (chá) de vinagre de arroz 
  • 1 colher (sopa) de açúcar mascavo
  • 1 colher (café) de sal
  • 1 colher (chá) de amido de milho
  • ½ xícara (chá) de água
MODO DE PREPARO:
  1. Tempere os filés de frango com o sal e a pimenta-do-reino. 
  2. Enrole cada um, formando um bastão. 
  3. Espete cada bastão com um palitinho de churrasco e passe pelo ovo batido. 
  4. Misture a farinha de rosca com as sementes de gergelim e passe nela os espetinhos. 
  5. Coloque o espetinho em uma assadeira, regue com o azeite e leve ao forno médio (180℃), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até dourar.
  6. Para o molho, refogue o alho no azeite até começar a dourar. 
  7. Adicione o shoyu, o vinagre de arroz, o açúcar mascavo, o sal e o amido de milho dissolvido em água. 
  8. Leve ao fogo até engrossar e sirva com os espetinhos de frango.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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