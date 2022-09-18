Espetinho de frango e gergelim com molho oriental: veja receita

Espetinhos são alimentos práticos e versáteis, pois cabem em qualquer ocasião. Sejam eles entradas, petiscos ou até mesmo a refeição, é fato que ninguém resiste a uma carninha ou vegetal grelhado no palito.
A seguir, sugerimos uma versão com frango empanado e assado, acompanhada por um delicioso molho oriental à base de shoyu. Veja o passo a passo e bom apetite!
ESPETINHO DE FRANGO E GERGELIM COM MOLHO ORIENTAL
Rendimento: 6 unidades
Tempo de preparo: 50 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 50 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 6 filés finos de frango (500g)
- 1 colher (chá) de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída na hora
- 1 ovo batido
- 1 xícara (chá) de farinha de rosca
- 1 colher (sopa) de semente de gergelim branco
- 1 colher (sopa) de semente de gergelim preto
- 2 colheres (sopa) de azeite para regar
- Molho oriental:
- 1 dente de alho amassado
- 1 colher (sopa) de azeite
- ¼ xícara (chá) de molho shoyu
- ¼ xícara (chá) de vinagre de arroz
- 1 colher (sopa) de açúcar mascavo
- 1 colher (café) de sal
- 1 colher (chá) de amido de milho
- ½ xícara (chá) de água
MODO DE PREPARO:
- Tempere os filés de frango com o sal e a pimenta-do-reino.
- Enrole cada um, formando um bastão.
- Espete cada bastão com um palitinho de churrasco e passe pelo ovo batido.
- Misture a farinha de rosca com as sementes de gergelim e passe nela os espetinhos.
- Coloque o espetinho em uma assadeira, regue com o azeite e leve ao forno médio (180℃), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até dourar.
- Para o molho, refogue o alho no azeite até começar a dourar.
- Adicione o shoyu, o vinagre de arroz, o açúcar mascavo, o sal e o amido de milho dissolvido em água.
- Leve ao fogo até engrossar e sirva com os espetinhos de frango.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.