Espetinho de frango e gergelim com molho oriental: veja receita

Tempere os filés de frango com o sal e a pimenta-do-reino.

Enrole cada um, formando um bastão.

Espete cada bastão com um palitinho de churrasco e passe pelo ovo batido.

Misture a farinha de rosca com as sementes de gergelim e passe nela os espetinhos.

Coloque o espetinho em uma assadeira, regue com o azeite e leve ao forno médio (180℃), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até dourar.

Para o molho, refogue o alho no azeite até começar a dourar.

Adicione o shoyu, o vinagre de arroz, o açúcar mascavo, o sal e o amido de milho dissolvido em água.