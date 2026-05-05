Honda Pop 110i ES chega à linha 2027 a partir de R$ 10.588; veja o que muda

A Honda lançou a Pop 110i ES 2027, que recebeu novas rodas de liga leve com pneus sem câmara, sistema de frenagem atualizado e alterações no visual – pela primeira vez desde 2007. O modelo chega às lojas da marca a partir de maio por R$ 10.588, preço que não inclui despesas como frete ou seguro.
Entre as novidades, está a eliminação do pedal de freio, que foi substituído pela alavanca operada pela mão esquerda, semelhante a bicicletas e scooters, visando tornar a atuação no sistema de freios mais intuitiva para novos usuários. Com a adoção das novas rodas de liga leve, a medida do pneu dianteiro agora é de 70/90-17, contra os 60/100-17 da linha anterior. O pneu traseiro segue com 80/100-14.
As novas rodas da Pop110i ES 2027 trazem, ainda, uma majoração no diâmetro dos tambores de freio, que agora passam a ter diâmetro de 130 mm, o que contribui para maior eficácia do sistema e consequente diminuição de espaço de frenagem.
Estas mudanças, somadas ao conjunto de carenagens novo, dão à moto um design renovado, que visa reforçar a robustez do modelo sem mudar a aparência ágil e leve. O peso a seco de 88 kg, inclusive, tornam a Pop a opção mais leve do line-up da Honda.
Além do baixo peso, vale destacar que as dimensões mínimas do modelo, principalmente a altura do assento em relação ao solo de 747 mm, visam aumentar a sensação de segurança de motociclistas inexperientes.
Motorização
O motor da Pop110i ES segue o mesmo na linha 2027: um monocilíndrico arrefecido a ar, com diâmetro e curso do pistão de 47,000 x 63,121 mm e duas válvulas no cabeçote (OHC). A potência máxima é de 8,43 cv a 7.250 rpm e o pico de torque de 0,945 kgfm a 5.000 rpm.
O sistema de transmissão semiautomática rotativo tem quatro marchas e o sistema de injeção eletrônica do modelo é o PGM-FI.
Garantia e cores
A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, e a marca oferece óleo Pro Honda grátis em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão). O intervalo de manutenção é de 6.000 quilômetros ou 6 meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com 1.000 quilômetros ou 6 meses.
As opções de cores disponíveis são Vermelha, Branca e Azul.
*Com informações da Honda.