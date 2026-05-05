Honda Pop 110i ES chega à linha 2027 a partir de R$ 10.588; veja o que muda

A Honda lançou a Pop 110i ES 2027, que recebeu novas rodas de liga leve com pneus sem câmara, sistema de frenagem atualizado e alterações no visual – pela primeira vez desde 2007. O modelo chega às lojas da marca a partir de maio por R$ 10.588, preço que não inclui despesas como frete ou seguro.





Entre as novidades, está a eliminação do pedal de freio, que foi substituído pela alavanca operada pela mão esquerda, semelhante a bicicletas e scooters, visando tornar a atuação no sistema de freios mais intuitiva para novos usuários. Com a adoção das novas rodas de liga leve, a medida do pneu dianteiro agora é de 70/90-17, contra os 60/100-17 da linha anterior. O pneu traseiro segue com 80/100-14.





As novas rodas da Pop110i ES 2027 trazem, ainda, uma majoração no diâmetro dos tambores de freio, que agora passam a ter diâmetro de 130 mm, o que contribui para maior eficácia do sistema e consequente diminuição de espaço de frenagem.





Estas mudanças, somadas ao conjunto de carenagens novo, dão à moto um design renovado, que visa reforçar a robustez do modelo sem mudar a aparência ágil e leve. O peso a seco de 88 kg, inclusive, tornam a Pop a opção mais leve do line-up da Honda.





Além do baixo peso, vale destacar que as dimensões mínimas do modelo, principalmente a altura do assento em relação ao solo de 747 mm, visam aumentar a sensação de segurança de motociclistas inexperientes.