Aprenda a preparar um delicioso cuscuz marroquino com camarão

O cuscuz marroquino, como o nome já entrega, é uma iguaria tradicional do Marrocos que conquistou paladares em todo o mundo. É frequentemente servido como acompanhamento, mas na receita de hoje fiz como prato principal e de um jeito único: hidratando seus grãos de sêmola de trigo com suco de laranja e servindo com camarões!
Além do sabor característico, o cuscuz marroquino esbanja versatilidade. Pode ser adaptado para ir à mesa com carne de cordeiro ou frutos do mar e até mesmo como opção vegetariana e vegana.
O importante aqui é caprichar nos temperos na hora de hidratar o grão, usando elementos como especiarias, caldos saborosos e ingredientes cítricos.
Para a preparação de hoje escolhi camarão grelhado, por isso usei suco de laranja, que combina muito bem com frutos do mar. Uma dica importante que mostro no vídeo acima é grelhar os legumes na mesma frigideira dos camarões, para aproveitar todo o seu sabor.
CUSCUZ MARROQUINO COM CAMARÃO
INGREDIENTES:
- 1 e meia xícara de cuscuz marroquino
- 2 xícaras de suco de laranja aquecido
- 200g de camarão
- Meia cenoura picada
- 1/4 de pimentão vermelho picado
- 1/4 de pimentão amarelo picado
- Meia xícara de ervilhas
- 1/2 limão siciliano
- Salsinha picada a gosto
- Salsinha picada a gosto
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1/4 de xícara de castanha-do-pará
- Sal e pimenta-do-reino a gosto.
O Casa Valduga Brut Rosè é a minha dica de harmonização para essa receita. Equilibrado e com boa acidez, forma uma ótima combinação!