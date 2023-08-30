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Aprenda a preparar um delicioso cuscuz marroquino com camarão

Na receita, o chef Pedro Kucht usou suco de laranja para hidratar os grãos, dando a eles um toque cítrico que faz grande diferença no resultado

Públicado em 

30 ago 2023 às 09:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

O cuscuz marroquino, como o nome já entrega, é uma iguaria tradicional do Marrocos que conquistou paladares em todo o mundo. É frequentemente servido como acompanhamento, mas na receita de hoje fiz como prato principal e de um jeito único: hidratando seus grãos de sêmola de trigo com suco de laranja e servindo com camarões!
Além do sabor característico, o cuscuz marroquino esbanja versatilidade. Pode ser adaptado para ir à mesa com carne de cordeiro ou frutos do mar e até mesmo como opção vegetariana e vegana.
O importante aqui é caprichar nos temperos na hora de hidratar o grão, usando elementos como especiarias, caldos saborosos e ingredientes cítricos. 
Para a preparação de hoje escolhi camarão grelhado, por isso usei suco de laranja, que combina muito bem com frutos do mar. Uma dica importante que mostro no vídeo acima é grelhar os legumes na mesma frigideira dos camarões, para aproveitar todo o seu sabor. 

CUSCUZ MARROQUINO COM CAMARÃO

Cuscuz marroquino com camarão, receita do chef Pedro Kucht
Cuscuz marroquino da receita foi hidratado com suco de laranja Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES: 
  • 1 e meia xícara de cuscuz marroquino
  • 2 xícaras de suco de laranja aquecido
  • 200g de camarão
  • Meia cenoura picada
  • 1/4 de pimentão vermelho picado
  • 1/4 de pimentão amarelo picado
  • Meia xícara de ervilhas
  • 1/2 limão siciliano
  • Salsinha picada a gosto
  • Salsinha picada a gosto
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1/4 de xícara de castanha-do-pará
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto.
O Casa Valduga Brut Rosè é a minha dica de harmonização para essa receita. Equilibrado e com boa acidez, forma uma ótima combinação!

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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