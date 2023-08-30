Aprenda a preparar um delicioso cuscuz marroquino com camarão

O cuscuz marroquino, como o nome já entrega, é uma iguaria tradicional do Marrocos que conquistou paladares em todo o mundo. É frequentemente servido como acompanhamento, mas na receita de hoje fiz como prato principal e de um jeito único: hidratando seus grãos de sêmola de trigo com suco de laranja e servindo com camarões!

Além do sabor característico, o cuscuz marroquino esbanja versatilidade. Pode ser adaptado para ir à mesa com carne de cordeiro ou frutos do mar e até mesmo como opção vegetariana e vegana.

O importante aqui é caprichar nos temperos na hora de hidratar o grão, usando elementos como especiarias, caldos saborosos e ingredientes cítricos.

Para a preparação de hoje escolhi camarão grelhado, por isso usei suco de laranja, que combina muito bem com frutos do mar. Uma dica importante que mostro no vídeo acima é grelhar os legumes na mesma frigideira dos camarões, para aproveitar todo o seu sabor.

CUSCUZ MARROQUINO COM CAMARÃO

Cuscuz marroquino da receita foi hidratado com suco de laranja Crédito: Hugo Boniolo

INGREDIENTES:

1 e meia xícara de cuscuz marroquino



2 xícaras de suco de laranja aquecido



200g de camarão



Meia cenoura picada



1/4 de pimentão vermelho picado



1/4 de pimentão amarelo picado



Meia xícara de ervilhas



1/2 limão siciliano



Salsinha picada a gosto



Salsinha picada a gosto



2 colheres (sopa) de manteiga



2 colheres (sopa) de azeite



1/4 de xícara de castanha-do-pará



Sal e pimenta-do-reino a gosto.