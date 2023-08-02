Tiramisù, a sobremesa italiana mais famosa do mundo; veja receita

No vídeo acima te ensino a fazer a mais famosa das sobremesas italianas, tiramisù! Os ingredientes principais da receita clássica são queijo mascarpone e café, que resultam em uma preparação cremosa, pouco doce e cheia de sabor.
Embora seja típico da Itália, o tiramisù é um doce que conquistou fãs ao redor do mundo, sendo facilmente encontrado no menu de vários restaurantes, com diversas versões.
Na minha, utilizo pedaços de chocolate meio amargo entre as camadas do creme de mascarpone e coloco uma dose de cointreau no café, para aromatizá-lo com um toque cítrico de laranja.
Nessa receita, é importante usar um café bem forte para molhar os biscoitos e garantir o sabor intenso do grão à preparação.
Ah! Se você não encontrar mascarpone ou quiser uma alternativa mais em conta, pode substituir o queijo tranquilamente por cream cheese que também vai dar certo.
TIRAMISÙ
INGREDIENTES:
- 300g de queijo mascarpone
- 1 xícara de açúcar
- 3 ovos
- 1 colher (chá) de essência de baunilha
- 1 xícara de café forte coado
- 12 biscoitos do tipo champagne
- 100g de chocolate amargo picado
- 1 colher (sopa) de Cointreau (opcional)
- Cacau em pó para polvilhar