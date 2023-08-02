Menu da semana

Tiramisù, a sobremesa italiana mais famosa do mundo; veja receita

Assista ao vídeo em que o chef Pedro Kucht ensina passo a passo uma versão com mascarpone, café forte, chocolate e cointreau

Públicado em 

02 ago 2023 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

No vídeo acima te ensino a fazer a mais famosa das sobremesas italianas, tiramisù! Os ingredientes principais da receita clássica são queijo mascarpone e café, que resultam em uma preparação cremosa, pouco doce e cheia de sabor.
Embora seja típico da Itália, o tiramisù é um doce que conquistou fãs ao redor do mundo, sendo facilmente encontrado no menu de vários restaurantes, com diversas versões.
Na minha, utilizo pedaços de chocolate meio amargo entre as camadas do creme de mascarpone e coloco uma dose de cointreau no café, para aromatizá-lo com um toque cítrico de laranja.
Nessa receita, é importante usar um café bem forte para molhar os biscoitos e garantir o sabor intenso do grão à preparação.
Ah! Se você não encontrar mascarpone ou quiser uma alternativa mais em conta, pode substituir o queijo tranquilamente por cream cheese que também vai dar certo. 

TIRAMISÙ

Tiramisù, por Pedro Kucht
Tiramisù do chef Pedro Kucht leva cointreau e pedaços de chocolate Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES: 
  • 300g de queijo mascarpone
  • 1 xícara de açúcar
  • 3 ovos
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha
  • 1 xícara de café forte coado
  • 12 biscoitos do tipo champagne
  • 100g de chocolate amargo picado
  • 1 colher (sopa) de Cointreau (opcional)
  • Cacau em pó para polvilhar

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

