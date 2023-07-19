Conchiglione de ricota com limão é uma boa receita para o frio

No vídeo acima te ensino a preparar um conchiglione recheado com ricota e limão siciliano, bem simples de preparar e perfeito para servir nos dias mais frios da estação.
O conchiglione é uma massa em forma de concha, ótima alternativa para sair do espaguete, caso você queira variar um pouco. O legal desse formato é que ele nos permite brincar com o recheio e com o molho.
Na receita de hoje utilizei ricota, requeijão e parmesão, com um toque cítrico do limão siciliano. Para ficar ainda melhor, fiz uma fonduta (molho de queijos), que traz uma cremosidade interessante ao prato, e finalizei gratinando no forno!
Para preparar esse conchiglione é importante retirar a massa ainda al dente do cozimento, pois ela ainda vai para o forno em seguida. Então, tenha bastante atenção com esse ponto.
CONCHIGLIONE DE RICOTA COM LIMÃO SICILIANO
INGREDIENTES:
- 250g de massa do tipo conchiglione
- 200g de ricota
- 250 de queijo parmesão
- 150g de requeijão
- 1 limão siciliano
- 2 dentes de alho
- 250ml de creme de leite
- Azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
A ricota e o limão siciliano combinam muito bem com vinhos brancos feitos com a uva Sauvignon Blanc. Considero o 120 da vinícola Santa Rita uma ótima opção!