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Conchiglione de ricota com limão é uma boa receita para o frio

Veja vídeo com passo a passo da massa, que por sua forma de concha permite brincar com diversos tipos de molho e de recheio

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 06:00

Publicado em 

19 jul 2023 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

No vídeo acima te ensino a preparar um conchiglione recheado com ricota e limão siciliano, bem simples de preparar e perfeito para servir nos dias mais frios da estação. 
O conchiglione é uma massa em forma de concha, ótima alternativa para sair do espaguete, caso você queira variar um pouco. O legal desse formato é que ele nos permite brincar com o recheio e com o molho.
Na receita de hoje utilizei ricota, requeijão e parmesão, com um toque cítrico do limão siciliano. Para ficar ainda melhor, fiz uma fonduta (molho de queijos), que traz uma cremosidade interessante ao prato, e finalizei gratinando no forno!
Para preparar esse conchiglione é importante retirar a massa ainda al dente do cozimento, pois ela ainda vai para o forno em seguida. Então, tenha bastante atenção com esse ponto. 
Conchiglione de ricota com limão siciliano
Conchiglione de ricota com limão siciliano é gratinado e fica uma delícia Crédito: Hugo Boniolo

CONCHIGLIONE DE RICOTA COM LIMÃO SICILIANO

INGREDIENTES: 
  • 250g de massa do tipo conchiglione
  • 200g de ricota
  • 250 de queijo parmesão
  • 150g de requeijão
  • 1 limão siciliano
  • 2 dentes de alho
  • 250ml de creme de leite
  • Azeite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
A ricota e o limão siciliano combinam muito bem com vinhos brancos feitos com a uva Sauvignon Blanc. Considero o 120 da vinícola Santa Rita uma ótima opção!

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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