Conchiglione de ricota com limão é uma boa receita para o frio

No vídeo acima te ensino a preparar um conchiglione recheado com ricota e limão siciliano, bem simples de preparar e perfeito para servir nos dias mais frios da estação.

O conchiglione é uma massa em forma de concha, ótima alternativa para sair do espaguete, caso você queira variar um pouco. O legal desse formato é que ele nos permite brincar com o recheio e com o molho.

Na receita de hoje utilizei ricota, requeijão e parmesão, com um toque cítrico do limão siciliano. Para ficar ainda melhor, fiz uma fonduta (molho de queijos), que traz uma cremosidade interessante ao prato, e finalizei gratinando no forno!

Para preparar esse conchiglione é importante retirar a massa ainda al dente do cozimento, pois ela ainda vai para o forno em seguida. Então, tenha bastante atenção com esse ponto.

Conchiglione de ricota com limão siciliano é gratinado e fica uma delícia Crédito: Hugo Boniolo

CONCHIGLIONE DE RICOTA COM LIMÃO SICILIANO

INGREDIENTES:

250g de massa do tipo conchiglione

200g de ricota

250 de queijo parmesão

150g de requeijão

1 limão siciliano

2 dentes de alho

250ml de creme de leite

Azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto