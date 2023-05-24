Focaccia com tomate cereja e alecrim: veja receita passo a passo

Foccacia é um típico pão rústico italiano popular no mundo todo. Além de ser muito fácil de fazer, é uma receita versátil e saborosa, daquelas que vale a pena guardar na memória.
No vídeo acima, você acompanha comigo o passo a passo do preparo de uma focaccia de tomate cereja com alecrim, que envolve poucos ingredientes e é simples, mas tem seus segredos - o mais importante deles é ter paciência!
Para obter uma massa bem leve e aerada, é fundamental respeitar seu tempo de descanso, deixando o fermento agir.
Outra vantagem da foccacia é a diversidade de sabores que ela permite trabalhar. Além da mais tradicional de alecrim com tomate cereja, gosto muito de fazer com azeitonas e manjericão e também com gorgonzola e cebola caramelizada. As possibilidades são infinitas!
FOCACCIA DE TOMATE CEREJA E ALECRIM
INGREDIENTES:
- 300ml de água morna
- 2 colheres (sopa) de mel
- 6g (meio pacotinho) de fermento biológico
- 500g de farinha de trigo
- 1 colher (chá) de sal
- 50 ml de azeite
- Sal grosso ou flor de sal
- 1 maço de alecrim fresco
- 12 tomatinhos cereja
A melhor escolha para harmonizar com a focaccia é um espumante nature. Esse método de produção da bebida proporciona a ela notas muito intensas de brioche e fermento, tornando essa combinação com pão simplesmente perfeita.