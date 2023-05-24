Focaccia com tomate cereja e alecrim: veja receita passo a passo

Foccacia é um típico pão rústico italiano popular no mundo todo. Além de ser muito fácil de fazer, é uma receita versátil e saborosa, daquelas que vale a pena guardar na memória.

No vídeo acima, você acompanha comigo o passo a passo do preparo de uma focaccia de tomate cereja com alecrim, que envolve poucos ingredientes e é simples, mas tem seus segredos - o mais importante deles é ter paciência!

Para obter uma massa bem leve e aerada, é fundamental respeitar seu tempo de descanso, deixando o fermento agir.

Outra vantagem da foccacia é a diversidade de sabores que ela permite trabalhar. Além da mais tradicional de alecrim com tomate cereja, gosto muito de fazer com azeitonas e manjericão e também com gorgonzola e cebola caramelizada. As possibilidades são infinitas!

FOCACCIA DE TOMATE CEREJA E ALECRIM

Focaccia é um pão rústico típico da Itália Crédito: Hugo Boniolo

INGREDIENTES:

300ml de água morna



2 colheres (sopa) de mel



6g (meio pacotinho) de fermento biológico



500g de farinha de trigo



1 colher (chá) de sal



50 ml de azeite



Sal grosso ou flor de sal



1 maço de alecrim fresco



12 tomatinhos cereja

