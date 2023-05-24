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Focaccia com tomate cereja e alecrim: veja receita passo a passo

Pão italiano é fácil de fazer e permite coberturas de vários sabores. Assista ao vídeo com o preparo de uma versão clássica

Públicado em 

24 mai 2023 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Foccacia é um típico pão rústico italiano popular no mundo todo. Além de ser muito fácil de fazer, é uma receita versátil e saborosa, daquelas que vale a pena guardar na memória.
No vídeo acima, você acompanha comigo o passo a passo do preparo de uma focaccia de tomate cereja com alecrim, que envolve poucos ingredientes e é simples, mas tem seus segredos - o mais importante deles é ter paciência!
Para obter uma massa bem leve e aerada, é fundamental respeitar seu tempo de descanso, deixando o fermento agir. 
Outra vantagem da foccacia é a diversidade de sabores que ela permite trabalhar. Além da mais tradicional de alecrim com tomate cereja, gosto muito de fazer com azeitonas e manjericão e também com gorgonzola e cebola caramelizada. As possibilidades são infinitas!

FOCACCIA DE TOMATE CEREJA E ALECRIM

Focaccia com tomate cereja e alecrim feita pelo chef Pedro Kucht
Focaccia é um pão rústico típico da Itália Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES:
  • 300ml de água morna
  • 2 colheres (sopa) de mel
  • 6g (meio pacotinho) de fermento biológico
  • 500g de farinha de trigo
  • 1 colher (chá) de sal
  • 50 ml de azeite
  • Sal grosso ou flor de sal
  • 1 maço de alecrim fresco
  • 12 tomatinhos cereja
A melhor escolha para harmonizar com a focaccia é um espumante nature. Esse método de produção da bebida proporciona a ela notas muito intensas de brioche e fermento, tornando essa combinação com pão simplesmente perfeita.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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