Menu da semana

Musse de maracujá com chocolate: receita é fácil e rende elogios

Você vai precisar de apenas três ingredientes para preparar a base da sobremesa e todos eles são batidos no liquidificador

Publicado em 08 de Março de 2023 às 06:00

08 mar 2023 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Uma das minhas combinações favoritas no mundo da confeitaria é maracujá com chocolate.
E essa dupla é justamente a base para a receita de hoje: musse de maracujá com ganache de chocolate.  A musse é muito fácil de fazer e só leva três ingredientes, que batemos direto no liquidificador.
No vídeo a seguir você confere o passo a passo do preparo. Assista:
Para finalizar essa receita, gosto de colocar por cima da ganache um pouco de chocolate meio amargo picado e de maracujá fresco. O resultado é uma explosão de sabores e texturas!
Ah, tenho uma dica importante: espere a musse gelar por pelo menos uma hora na geladeira para que a ganache fique firme, e só então coloque o chocolate picado e a polpa de maracujá.

MUSSE DE MARACUJÁ COM GANACHE DE CHOCOLATE

Musse de maracujá com ganache de chocolate: dica para o fim de semana Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES:
  • 1 latinha de leite condensado.
  • 1 xicara de suco de maracujá concentrado
  • 2 caixinhas de creme de leite
  • 200g de chocolate meio amargo
  • 1 maracujá inteiro
A vinícola TerraNova, da Miolo, produz no Vale do São Francisco-BA um excelente espumante Moscatel que é a escolha ideal para harmonizar com a musse.

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

