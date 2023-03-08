Musse de maracujá com chocolate: receita é fácil e rende elogios

Uma das minhas combinações favoritas no mundo da confeitaria é maracujá com chocolate.
E essa dupla é justamente a base para a receita de hoje: musse de maracujá com ganache de chocolate. A musse é muito fácil de fazer e só leva três ingredientes, que batemos direto no liquidificador.
Para finalizar essa receita, gosto de colocar por cima da ganache um pouco de chocolate meio amargo picado e de maracujá fresco. O resultado é uma explosão de sabores e texturas!
Ah, tenho uma dica importante: espere a musse gelar por pelo menos uma hora na geladeira para que a ganache fique firme, e só então coloque o chocolate picado e a polpa de maracujá.
MUSSE DE MARACUJÁ COM GANACHE DE CHOCOLATE
INGREDIENTES:
- 1 latinha de leite condensado.
- 1 xicara de suco de maracujá concentrado
- 2 caixinhas de creme de leite
- 200g de chocolate meio amargo
- 1 maracujá inteiro
