Bruschetta de burrata é uma receita fácil com toque sofisticado

No vídeo de hoje ensino a preparar uma bruschetta de burrata, simples e surpreendente. Essa entradinha é uma prova de que bastam poucos (e bons) ingredientes e técnica para ter um prato de restaurante em casa.

A bruschetta é uma entrada tipicamente italiana à base de pão tostado na grelha com azeite. A partir daí, as possibilidades de cobertura são infinitas.

A que sugiro no vídeo é bem clássica: burrata com tomatinhos cereja, manjericão fresco, redução de aceto balsâmico e raspas de limão siciliano.

Bruschetta de burrata preparada pelo chef Pedro Kucht Crédito: Hugo Boniolo

O toque cítrico e a acidez se equilibram com a gordura do queijo e do azeite, e as camadas de texturas fazem a diferença. Por isso, lembre-se de tostar bem a fatia de pão para que fique douradinha e crocante.

BRUSCHETTA DE BURRATA COM TOMATE E MANJERICÃO

INGREDIENTES:

1 fatia de pão italiano



1 burrata

8 tomates cereja



Raspas de 1 limão siciliano



1 dente de alho



Manjericão



3 colheres (sopa) de azeite



Sal e pimenta-do-reino a gosto



2 colheres (sopa) de redução de aceto balsâmico

