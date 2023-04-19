Bruschetta de burrata é uma receita fácil com toque sofisticado

No vídeo de hoje ensino a preparar uma bruschetta de burrata, simples e surpreendente. Essa entradinha é uma prova de que bastam poucos (e bons) ingredientes e técnica para ter um prato de restaurante em casa.
A bruschetta é uma entrada tipicamente italiana à base de pão tostado na grelha com azeite. A partir daí, as possibilidades de cobertura são infinitas.
A que sugiro no vídeo é bem clássica: burrata com tomatinhos cereja, manjericão fresco, redução de aceto balsâmico e raspas de limão siciliano.
O toque cítrico e a acidez se equilibram com a gordura do queijo e do azeite, e as camadas de texturas fazem a diferença. Por isso, lembre-se de tostar bem a fatia de pão para que fique douradinha e crocante.
BRUSCHETTA DE BURRATA COM TOMATE E MANJERICÃO
INGREDIENTES:
- 1 fatia de pão italiano
- 1 burrata
- 8 tomates cereja
- Raspas de 1 limão siciliano
- 1 dente de alho
- Manjericão
- 3 colheres (sopa) de azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 colheres (sopa) de redução de aceto balsâmico
A escolha ideal para harmonizar com essa bruschetta é um espumante brut rosé. Minha sugestão de rótulo é o Cave Amadeu Brut Rosé, da vinícola gaúcha Cave Geisse.