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Bruschetta de burrata é uma receita fácil com toque sofisticado

Tomatinhos cereja, folhas de manjericão e redução de aceto balsâmico completam a entrada, ideal para receber amigos com estilo

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 06:00

Publicado em 

19 abr 2023 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

No vídeo de hoje ensino a preparar uma bruschetta de burrata, simples e surpreendente. Essa entradinha é uma prova de que bastam poucos (e bons) ingredientes e técnica para ter um prato de restaurante em casa.
A bruschetta é uma entrada tipicamente italiana à base de pão tostado na grelha com azeite. A partir daí, as possibilidades de cobertura são infinitas.
A que sugiro no vídeo é bem clássica: burrata com tomatinhos cereja, manjericão fresco, redução de aceto balsâmico e raspas de limão siciliano. 
Bruschetta de burrata preparada pelo chef Pedro Kucht
Bruschetta de burrata preparada pelo chef Pedro Kucht Crédito: Hugo Boniolo
O toque cítrico e a acidez se equilibram com a gordura do queijo e do azeite, e as camadas de texturas fazem a diferença. Por isso, lembre-se de tostar bem a fatia de pão para que fique douradinha e crocante.

BRUSCHETTA DE BURRATA COM TOMATE E MANJERICÃO

INGREDIENTES:
  • 1 fatia de pão italiano
  • 1 burrata
  • 8 tomates cereja
  • Raspas de 1 limão siciliano
  • 1 dente de alho
  • Manjericão
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 2 colheres (sopa) de redução de aceto balsâmico
A escolha ideal para harmonizar com essa bruschetta é um espumante brut rosé. Minha sugestão de rótulo é o Cave Amadeu Brut Rosé, da vinícola gaúcha Cave Geisse.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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