Tilápia com "escamas" de banana e salada de tomate: veja receita

Para a coluna de hoje escolhi um prato simples, saudável e muito saboroso. É a tilápia com "escamas" de banana-da-terra, receita leve para fazer na air fryer!

Nessa preparação, você pode utilizar o peixe que preferir. Gosto da tilápia porque o filé é plano e tem o espaço ideal para montar as "escamas". Minha ideia era criar um visual diferente.

Além disso, a tilápia tem ótimo custo-benefício, é fácil de achar e permite uma grande variedade de receitas, como ceviche, peixe empanado ou simplesmente grelhado. Assista ao vídeo com o passo a passo:

Aqui vai uma dica importante: escolha para a receita uma banana-da-terra madura e lembre-se de cortar as rodelas da fruta bem fininhas para montar as "escamas". Fica lindo!

TILÁPIA COM "ESCAMAS" DE BANANA E SALADA DE TOMATINHOS

INGREDIENTES:

Banana-da-terra madura



2 filés de tilápia



Meio limão siciliano



Meia cebola roxa



16 tomatinhos cereja (8 vermelhos e 8 amarelos)



Manjericão



Azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Finalize a tilápia na air fryer com as rodelas de banana Crédito: Hugo Boniolo