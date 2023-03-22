Tilápia com "escamas" de banana e salada de tomate: veja receita

Para a coluna de hoje escolhi um prato simples, saudável e muito saboroso. É a tilápia com "escamas" de banana-da-terra, receita leve para fazer na air fryer!
Nessa preparação, você pode utilizar o peixe que preferir. Gosto da tilápia porque o filé é plano e tem o espaço ideal para montar as "escamas". Minha ideia era criar um visual diferente.
Além disso, a tilápia tem ótimo custo-benefício, é fácil de achar e permite uma grande variedade de receitas, como ceviche, peixe empanado ou simplesmente grelhado. Assista ao vídeo com o passo a passo:
Aqui vai uma dica importante: escolha para a receita uma banana-da-terra madura e lembre-se de cortar as rodelas da fruta bem fininhas para montar as "escamas". Fica lindo!
TILÁPIA COM "ESCAMAS" DE BANANA E SALADA DE TOMATINHOS
INGREDIENTES:
- Banana-da-terra madura
- 2 filés de tilápia
- Meio limão siciliano
- Meia cebola roxa
- 16 tomatinhos cereja (8 vermelhos e 8 amarelos)
- Manjericão
- Azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Minha sugestão para harmonizar com essa receita é um vinho branco bem refrescante. O Sauvignon Blanc da vinícola gaúcha Luiz Argenta vai muito bem aqui!