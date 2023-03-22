Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menu da semana

Tilápia com "escamas" de banana e salada de tomate: veja receita

Assista ao vídeo com o passo a passo dessa preparação leve finalizada na air fryer. O prato combina com um vinho branco bem refrescante

Publicado em 22 de Março de 2023 às 06:00

Publicado em 

22 mar 2023 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Para a coluna de hoje escolhi um prato simples, saudável e muito saboroso. É a tilápia com "escamas" de banana-da-terra, receita leve para fazer na air fryer!
Nessa preparação, você pode utilizar o peixe que preferir. Gosto da tilápia porque o filé é plano e tem o espaço ideal para montar as "escamas". Minha ideia era criar um visual diferente. 
Além disso, a tilápia tem ótimo custo-benefício, é fácil de achar e permite uma grande variedade de receitas, como ceviche, peixe empanado ou simplesmente grelhado. Assista ao vídeo com o passo a passo:
Aqui vai uma dica importante: escolha para a receita uma banana-da-terra madura e lembre-se de cortar as rodelas da fruta bem fininhas para montar as "escamas". Fica lindo!

TILÁPIA COM "ESCAMAS" DE BANANA E SALADA DE TOMATINHOS

INGREDIENTES:
  • Banana-da-terra madura
  • 2 filés de tilápia
  • Meio limão siciliano
  • Meia cebola roxa
  • 16 tomatinhos cereja (8 vermelhos e 8 amarelos)
  • Manjericão 
  • Azeite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
Tilápia com
Finalize a tilápia na air fryer com as rodelas de banana Crédito: Hugo Boniolo
Minha sugestão para harmonizar com essa receita é um vinho branco bem refrescante. O Sauvignon Blanc da vinícola gaúcha Luiz Argenta vai muito bem aqui!

Veja Também

Como fazer steak tartare, um dos pratos mais famosos da França

Sorbet de morango com manjericão é simples e muito refrescante

Salada verde com pêssego grelhado e socol: receitinha de verão

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Air Fryer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados