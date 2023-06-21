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Torta folhada de gorgonzola com figo: receita é fácil e impressiona

Ideal para servir como entrada em dias frios, ela é sofisticada sem deixar de lado a praticidade. Saiba com qual vinho harmonizar

Públicado em 

21 jun 2023 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

A receita que apresento no vídeo acima resulta em uma verdadeira explosão de sabores. Então, prepare-se para se surpreender com a torta folhada de gorgonzola e figo fresco!
Além de ser muito prática, essa preparação é ideal para servir como entrada em um dia mais frio, acompanhada de um bom vinho.
A combinação de gorgonzola com figo já é famosa na gastronomia, mas se adicionarmos a crocância de uma massa folhada ela fica ainda melhor. E aqui vai uma dica: finalizar a torta com um fio de mel, mas esse toque é opcional.
Além do gorgonzola, que traz um sabor marcante à receita, utilizo o muçarela na base, para garantir aquela textura macia e deliciosa de um queijo derretido na hora de cortar.
O figo entra para balancear os sabores, trazendo uma nota adocicada. Caso prefira, você pode substitui-lo por pera.

TORTA FOLHADA DE GORGONZOLA COM FIGO FRESCO

Torta folhada de gorgonzola com figo fresco, por Pedro Kucht
Ao mesmo tempo macia e crocante, a torta é uma entrada perfeita para dias frios Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES: 
  • 1 massa folhada
  • 6 fatias de queijo muçarela
  • 120g de queijo gorgonzola
  • 6 figos maduros
  • 1 gema
  • Tomilho fresco
  • Pimenta-do-reino a gosto
Para harmonizar com a torta folhada de gorgonzola e figo, minha sugestão é um Riesling da Alsácia. Essa combinação é fantástica!

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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