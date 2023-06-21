Torta folhada de gorgonzola com figo: receita é fácil e impressiona

A receita que apresento no vídeo acima resulta em uma verdadeira explosão de sabores. Então, prepare-se para se surpreender com a torta folhada de gorgonzola e figo fresco!
Além de ser muito prática, essa preparação é ideal para servir como entrada em um dia mais frio, acompanhada de um bom vinho.
A combinação de gorgonzola com figo já é famosa na gastronomia, mas se adicionarmos a crocância de uma massa folhada ela fica ainda melhor. E aqui vai uma dica: finalizar a torta com um fio de mel, mas esse toque é opcional.
Além do gorgonzola, que traz um sabor marcante à receita, utilizo o muçarela na base, para garantir aquela textura macia e deliciosa de um queijo derretido na hora de cortar.
O figo entra para balancear os sabores, trazendo uma nota adocicada. Caso prefira, você pode substitui-lo por pera.
TORTA FOLHADA DE GORGONZOLA COM FIGO FRESCO
INGREDIENTES:
- 1 massa folhada
- 6 fatias de queijo muçarela
- 120g de queijo gorgonzola
- 6 figos maduros
- 1 gema
- Tomilho fresco
- Pimenta-do-reino a gosto
Para harmonizar com a torta folhada de gorgonzola e figo, minha sugestão é um Riesling da Alsácia. Essa combinação é fantástica!