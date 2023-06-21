Torta folhada de gorgonzola com figo: receita é fácil e impressiona

A receita que apresento no vídeo acima resulta em uma verdadeira explosão de sabores. Então, prepare-se para se surpreender com a torta folhada de gorgonzola e figo fresco!

Além de ser muito prática, essa preparação é ideal para servir como entrada em um dia mais frio, acompanhada de um bom vinho.

A combinação de gorgonzola com figo já é famosa na gastronomia, mas se adicionarmos a crocância de uma massa folhada ela fica ainda melhor. E aqui vai uma dica: finalizar a torta com um fio de mel, mas esse toque é opcional.

Além do gorgonzola, que traz um sabor marcante à receita, utilizo o muçarela na base, para garantir aquela textura macia e deliciosa de um queijo derretido na hora de cortar.

O figo entra para balancear os sabores, trazendo uma nota adocicada. Caso prefira, você pode substitui-lo por pera.

TORTA FOLHADA DE GORGONZOLA COM FIGO FRESCO

Ao mesmo tempo macia e crocante, a torta é uma entrada perfeita para dias frios Crédito: Hugo Boniolo

INGREDIENTES:

1 massa folhada



6 fatias de queijo muçarela



120g de queijo gorgonzola



6 figos maduros



1 gema



Tomilho fresco



Pimenta-do-reino a gosto