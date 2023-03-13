Saiba tudo sobre a Riesling, uva branca típica da Alsácia

As uvas brancas mais conhecidas no mundo do vinho são a Chardonnay e a Sauvignon Blanc, mas existem várias outras castas desse tipo.
Um bom exemplo é a Riesling, que tem uma data em homenagem aos vinhos elaborados com ela: 13 de março, o Dia Mundial do Riesling.
A Riesling é uma variedade de uva supereclética que vem de uma região da França chamada Alsácia. Quem já provou seus vinhos, costuma lembrar da intensidade de aromas ou do dulçor.
Não que os vinhos de Riesling sejam sempre doces. A casta é versátil, capaz de originar vinhos secos, semidoces e até alguns extremamente doces.
O erro está em generalizar. Não é por que você provou algum rótulo em que ela se apresentava mais doce que todos os Rieslings serão assim.
Essa confusão é comum porque a leitura dos rótulos dos Rieslings da Alsácia é bem complicada, pois vêm ao estilão francês, só com o nome da região e o ano da safra.
Como a Alsácia é vizinha da Áustria e da Alemanha, para complicar ainda mais, muita coisa vem escrita em alemão. Palavras quase impronunciáveis.
Uma dica é olhar a graduação alcoólica: quanto menor ela for, mais doce será esse vinho. Se for um Riesling com mais de 11% de álcool, você terá em mãos um vinho seco, pois quase todo o açúcar terá sido transformado em álcool.
Como a Riesling é de fácil cultivo, sua maturação na videira fica mais fácil de controlar. A acidez dessa uva também é bastante característica.
Aqui no Brasil, encontramos bastante a Riesling Itálica, uma variação muito usada na elaboração de espumantes. Mas imaginem que existem 60 variações dessa uva, por isso afirmo e insisto em dizer que é uma casta versátil e impossível de ser generalizada.
INTENSIDADE DE AROMAS
Em relação aos aromas, os que mais representam a Riesling são os minerais, aqueles que lembram fósforo, pólvora, ferro e alumínio. Falando assim, nem parece agradável, mas quando somados aos aromas florais também característicos da uva, assim como os frutados (maçã verde, pêssego e damasco), resultam em uma mistura intensa e deliciosa.
A textura dos Riesling na boca é marcante; têm álcool equilibrado, corpo médio e um frescor que pede comida. São vinhos fáceis de harmonizar, pela leveza que sua maioria apresenta - sugiro acompanhar peixes e frutos do mar. Sushi e sashimi também são uma combinação certeira.
No caso de um Riesling doce, a melhor aposta são sobremesas como cheesecake, panna cotta e musse de limão ou maracujá.
5 VINHOS DE RIESLING QUE VALE A PENA PROVAR
01
Ballade Riesling 2022 (Brasil)
O Ballade é um exemplar nacional elaborado com a Riesling Itálico pela vinícola Miolo. O próprio nome já diz muito sobre ele: é um vinho descomplicado, com perfil jovem e alegre. Bastante frutado, com aromas de limão siciliano, tem um frescor gostoso. É uma boa companhia no calor, ideal para servir de entrada em alguma festa ou para beber no dia a dia. Quanto: R$ 42, na Wine (www.wine.com.br).
02
Cousiño Macul Isidora Riesling 2019 (Chile)
Esse Riesling chileno é muito agradável. Seu nome, Isidora, é inspirado em Isidora Goyenechea, empresária do século XIX que revolucionou a indústria do vinho no Chile, e a escolha da uva mostra ainda mais essa força. O rótulo traz aromas característicos de notas florais, como jasmim, e de frutas, como abacaxi e maçã verde. Na boca é encorpado, mostra bastante frescor e tem boa permanência. Deixa um gostinho de frutas secas no final. Fácil de agradar e harmonizar! Quanto: R$ 52,99, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.
03
Estampa Inspiracion Riesling 2018 (Chile)
Mais um exemplar chileno para demonstrar que a Riesling vai bem em todo canto do mundo e tem gostado bastante do terroir desse país. É um rótulo bastante complexo, daqueles que evolui em tempo de taça, com muita intensidade aromática, flores brancas, mineral e no caso aqui até herbáceo. Macio, fresco e cítrico no paladar, com acidez delicada e elegante. Branco encorpado e com bastante concentração de fruta. Pede um pouco mais de atenção, pois trata-se de um vinho bem exclusivo. Foram produzidas apenas 1.668 garrafas desse rótulo. Quanto: R$ 275, na Wine Spot Adega. (27) 98868-0166.
04
Chateau Ste. Michele Dry Riesling 2020 (EUA)
Esse rótulo americano da região de Columbia Valley é excelente para mostrar a versatilidade da Riesling. Como existe uma preocupação com a doçura da uva, eles frisam para o consumidor que se trata de um vinho seco. A coloração é um pouco mais amarelada que a de outros Rieslings, mas os aromas são os mesmos florais e de frutas, como maçã e pera. Elegante e leve em boca. Quanto: R$ 159,90, na Grand Cru Vitória. (27) 98885-8407.
05
Wolfberger Riesling 2020 (França)
Nesta lista não pode faltar um Riesling da Alsácia. Para quem quer entender a uva e se aprofundar mais em suas características, a dica é sempre buscar exemplares do berço da Riesling. Aqui ,toda a mineralidade vem à tona. Os aromas de pedra e fósforo misturados a jasmim e frutas brancas são bem perceptíveis. A intensidade aromática é tanta que mesmo após retirarmos a taça de perto do nariz continuamos sentindo. É um vinho seco e com bastante permanência em boca. Na Alsácia, costuma-se combinar muito esse estilo de vinho com queijos da região, em especial os mais gordurosos, para contrapor a acidez. No geral, os Rieslings da Alsácia custam mais caro por serem também mais difíceis de encontrar no Brasil. Quanto: R$ 219, na Portus Cale.