Saiba tudo sobre a Riesling, uva branca típica da Alsácia

01

Ballade Riesling 2022 (Brasil)

O Ballade é um exemplar nacional elaborado com a Riesling Itálico pela vinícola Miolo. O próprio nome já diz muito sobre ele: é um vinho descomplicado, com perfil jovem e alegre. Bastante frutado, com aromas de limão siciliano, tem um frescor gostoso. É uma boa companhia no calor, ideal para servir de entrada em alguma festa ou para beber no dia a dia. Quanto: R$ 42, na Wine (www.wine.com.br).

02

Cousiño Macul Isidora Riesling 2019 (Chile)

Esse Riesling chileno é muito agradável. Seu nome, Isidora, é inspirado em Isidora Goyenechea, empresária do século XIX que revolucionou a indústria do vinho no Chile, e a escolha da uva mostra ainda mais essa força. O rótulo traz aromas característicos de notas florais, como jasmim, e de frutas, como abacaxi e maçã verde. Na boca é encorpado, mostra bastante frescor e tem boa permanência. Deixa um gostinho de frutas secas no final. Fácil de agradar e harmonizar! Quanto: R$ 52,99, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

03

Estampa Inspiracion Riesling 2018 (Chile)

Mais um exemplar chileno para demonstrar que a Riesling vai bem em todo canto do mundo e tem gostado bastante do terroir desse país. É um rótulo bastante complexo, daqueles que evolui em tempo de taça, com muita intensidade aromática, flores brancas, mineral e no caso aqui até herbáceo. Macio, fresco e cítrico no paladar, com acidez delicada e elegante. Branco encorpado e com bastante concentração de fruta. Pede um pouco mais de atenção, pois trata-se de um vinho bem exclusivo. Foram produzidas apenas 1.668 garrafas desse rótulo. Quanto: R$ 275, na Wine Spot Adega. (27) 98868-0166.

04

Chateau Ste. Michele Dry Riesling 2020 (EUA)

Esse rótulo americano da região de Columbia Valley é excelente para mostrar a versatilidade da Riesling. Como existe uma preocupação com a doçura da uva, eles frisam para o consumidor que se trata de um vinho seco. A coloração é um pouco mais amarelada que a de outros Rieslings, mas os aromas são os mesmos florais e de frutas, como maçã e pera. Elegante e leve em boca. Quanto: R$ 159,90, na Grand Cru Vitória. (27) 98885-8407.

05

Wolfberger Riesling 2020 (França)