Conheça Pinto Bandeira, cidade gaúcha famosa pelos espumantes

Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, é um município famoso pela alta qualidade dos seus espumantes, e várias das minhas vinícolas favoritas estão localizadas lá.

Conhecida como a Champagne brasileira, a região tem condições muito semelhantes às do famoso terroir francês. Seu clima frio e sua altitude são ideais para o cultivo das uvas Pinot Noir, Chardonnay e Riesling Itálico, utilizadas na produção de espumantes.

No ano passado, o município gaúcho recebeu o selo com a D.O. - Denominação de Origem Altos de Pinto Bandeira, que atesta a qualidade dos processos e valoriza a tipicidade local. Foi a segunda área vinícola do Brasil a obter essa certificação.

A primeira foi o Vale dos Vinhedos, que também tem Indicação de Procedência e Denominação de Origem.

Com o recebimento do selo, Pinto Bandeira passou a ser a primeira D.O. para espumantes do Novo Mundo, uma conquista bastante importante para alavancar ainda mais os espumantes nacionais.

A charmosa cidadezinha da Serra Gaúcha fica a 20km de distância de Bento Gonçalves, pertinho do roteiro dos Caminhos de Pedra do Vale dos Vinhedos. Vale a pena estender o passeio até suas vinícolas.

As mais conhecidas são Don Giovanni, Cave Geisse, Valmarino e Aurora, que realizam degustações e visitas guiadas para quem deseja conhecer os vinhedos e os processos de vinificação.

CULTIVO SUSTENTÁVEL

Na Don Giovanni, os turistas encontram também pousada e restaurante. A família que comanda a vinícola é pioneira no plantio de uvas em Pinto Bandeira e está na região desde 1920. Hoje, eles priorizam o cultivo sustentável nos 17 hectares da propriedade.

A Don Giovanni foi pioneira no plantio de uvas em Pinto Bandeira Crédito: Reprodução/Instagram

Quem se hospeda na pousada também pode harmonizar os vinhos com pinhão, iguaria bastante apreciada pelos gaúchos e que combina muito bem com os espumantes e o entardecer do local. Os girassóis plantados perto dos vinhedos também são um show à parte.

PAISAGENS EUROPEIAS

Já a Valmarino tem uma linda vista para as montanhas, e suas flores e pinheiros remetem a paisagens europeias. A casa onde são realizadas as degustações é toda feita de pedra, com estilo rústico e bucólico.

Vista para as montanhas é um atrativo na vinícola Valmarino Crédito: Reprodução/Instagram

No cardápio, o visitante pode escolher de quatro a oito rótulos para provar, e nos finais de semana também é possível acompanhar os vinhos com queijos e embutidos produzidos na região.

MENU SAZONAL

Outra boa parada, que fica bem perto da vinícola Valmarino, é o Champenoise Bistrô, onde é servida comida orgânica. A casa trabalha com pratos sazonais, e o menu criativo do chef Israel Dedea Santos vai mudando conforme o período de colheita dos alimentos. Um verdadeiro achado gastronômico na Serra Gaúcha.

O Champenoise Bistrô funciona apenas com reservas Crédito: Reprodução/Instagram

Para harmonizar, os vinhos do restaurante são todos naturais, orgânicos e biodinâmicos, elaborados pela esposa do chef, a enóloga Marina Santos.

Cave Geisse, já falamos na coluna anterior, que traz dicas de passeios na Serra Gaúcha durante a vindima. Sobre a, já falamos na coluna anterior, que traz dicas de passeios na Serra Gaúcha durante a vindima. Clique aqui para saber mais sobre a vinícola

Mas nem só de vinícolas vive Pinto Bandeira, que é também uma das principais produtoras de pêssego do Brasil. A floração dos pessegueiros na primavera é um espetáculo.

A cidade conta com diversas rotas turísticas para os visitantes, cujos passeios vão desde trilhas ecológicas e mirantes até museus e igrejas históricas. É sem dúvida um roteiro cheio de charme e belas paisagens.

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