Torta de socol e cebolas caramelizadas: aprenda receita passo a passo

O ingrediente principal da receita de hoje, que você confere passo a passo no vídeo acima, vem diretamente das montanhas capixabas: o socol, que é um dos símbolos culinários de Venda Nova do Imigrante, combinou incrivelmente com cebolas caramelizadas em uma torta deliciosa e superfácil de fazer.

O socol é um embutido de lombo suíno, temperado com sal, alho e especiarias, curado e maturado por um período que pode variar de alguns meses a um ano. A técnica de produção da iguaria foi trazida pelos imigrantes italianos que se estabeleceram na região de Venda Nova e mantiveram a tradição ao longo de muitas gerações.

E aqui vai uma dica importante para o preparo da torta de socol e cebolas caramelizadas, que diz respeito ao tempo de cocção das cebolas - ele vai variar de acordo com o tamanho delas! Por isso, após dourá-las na manteiga, vou acrescentando água aos poucos e tampo a frigideira, aguardando até que fiquem transparentes e macias.

Torta de socol com cebolas caramelizadas é uma receita prática e saborosa Crédito: Hugo Boniolo

TORTA DE SOCOL E CEBOLAS CARAMELIZADAS

Ingredientes:

350g de farinha de trigo

150g de manteiga



6 minicebolas



100g de socol



3 ovos



1/2 xícara de água



200ml de creme de leite



50g de queijo parmesão ralado



Pimenta-do-reino a gosto



Pimenta calabresa a gosto



Tomilho fresco

