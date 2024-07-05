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Torta de socol e cebolas caramelizadas: aprenda receita passo a passo

Embutido que é símbolo culinário de Venda Nova serviu de inspiração para o chef Pedro Kucht em uma preparação fácil e saborosa

Públicado em 

05 jul 2024 às 07:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

O ingrediente principal da receita de hoje, que você confere passo a passo no vídeo acima, vem diretamente das montanhas capixabas: o socol, que é um dos símbolos culinários de Venda Nova do Imigrante, combinou incrivelmente com cebolas caramelizadas em uma torta deliciosa e superfácil de fazer. 
O socol é um embutido de lombo suíno, temperado com sal, alho e especiarias, curado e maturado por um período que pode variar de alguns meses a um ano. A técnica de produção da iguaria foi trazida pelos imigrantes italianos que se estabeleceram na região de Venda Nova e mantiveram a tradição ao longo de muitas gerações.

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E aqui vai uma dica importante para o preparo da torta de socol e cebolas caramelizadas, que diz respeito ao tempo de cocção das cebolas - ele vai variar de acordo com o tamanho delas! Por isso, após dourá-las na manteiga, vou acrescentando água aos poucos e tampo a frigideira, aguardando até que fiquem transparentes e macias. 
Torta de socol e cebolas caramelizadas do chef Pedro Kucht
Torta de socol com cebolas caramelizadas é uma receita prática e saborosa  Crédito: Hugo Boniolo

TORTA DE SOCOL E CEBOLAS CARAMELIZADAS

Ingredientes:

  • 350g de farinha de trigo
  • 150g de manteiga
  • 6 minicebolas
  • 100g de socol
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de água
  • 200ml de creme de leite
  • 50g de queijo parmesão ralado
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Pimenta calabresa a gosto
  • Tomilho fresco

Dica de harmonização

Minha dica de vinho para harmonizar com a torta de socol e cebolas caramelizadas é um clássico italiano, o Chianti, de preferência jovem. Esse estilo entrega boa acidez e tem leveza, por não conter taninos tão expressivos.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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