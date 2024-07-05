Torta de socol e cebolas caramelizadas: aprenda receita passo a passo

TORTA DE SOCOL E CEBOLAS CARAMELIZADAS
Ingredientes:
- 350g de farinha de trigo
- 150g de manteiga
- 6 minicebolas
- 100g de socol
- 3 ovos
- 1/2 xícara de água
- 200ml de creme de leite
- 50g de queijo parmesão ralado
- Pimenta-do-reino a gosto
- Pimenta calabresa a gosto
- Tomilho fresco
Dica de harmonização
Minha dica de vinho para harmonizar com a torta de socol e cebolas caramelizadas é um clássico italiano, o Chianti, de preferência jovem. Esse estilo entrega boa acidez e tem leveza, por não conter taninos tão expressivos.