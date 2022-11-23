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Torta de pera caramelizada para assar na air fryer: veja receita

Aprenda a fazer uma versão da clássica tarte tatin francesa usando massa folhada de supermercado e a famosa fritadeira sem óleo

Públicado em 

23 nov 2022 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

A tarte tatin é uma torta de frutas típica francesa, inventada pelas irmãs Stéphanie e Caroline Tatin.
Tradicionalmente feita com maçãs, essa torta tem a particularidade de ser montada na ordem inversa: na forma colocam-se primeiro as frutas e, por cima delas, a massa.
Na maioria das vezes, a tarte tatin é feita direto na frigideira, e é invertida na hora de desenformar.
No vídeo de hoje, ensino a preparar uma versão com peras que é assada na air fryer. O preparo leva poucos ingredientes e é bem fácil. Acompanhe:
Embora seja uma receita simples, algumas dicas são importantes para ter um resultado perfeito. São elas: cozinhe as peras com alguma especiaria, como canela, por exemplo, e use uma forma antiaderente. Caso não tenha uma, forre o fundo da sua com um círculo de papel manteiga. Por fim, desenforme e sirva ainda quente.
Torta de pera caramelizada, por Pedro Kucht
A tarte tatin é uma torta de frutas invertida Crédito: Hugo Boniolo

TARTE TATIN DE PERA 

INGREDIENTES: 
  • 2 xícaras e meia de açúcar
  • 2 xícaras de água
  • 4 peras maduras
  • 1 massa folhada
  • 1 gema
  • 1 pau de canela
Para combinar perfeitamente essa tarte tatin de pera, minha sugestão é o vinho de sobremesa húngaro Tokaji, que combinado com o caramelo e a massa folhada resulta em uma harmonização sem igual!

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Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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