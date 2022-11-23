Torta de pera caramelizada para assar na air fryer: veja receita

A tarte tatin é uma torta de frutas típica francesa, inventada pelas irmãs Stéphanie e Caroline Tatin.

Tradicionalmente feita com maçãs, essa torta tem a particularidade de ser montada na ordem inversa: na forma colocam-se primeiro as frutas e, por cima delas, a massa.

Na maioria das vezes, a tarte tatin é feita direto na frigideira, e é invertida na hora de desenformar.

No vídeo de hoje, ensino a preparar uma versão com peras que é assada na air fryer. O preparo leva poucos ingredientes e é bem fácil. Acompanhe:

Embora seja uma receita simples, algumas dicas são importantes para ter um resultado perfeito. São elas: cozinhe as peras com alguma especiaria, como canela, por exemplo, e use uma forma antiaderente. Caso não tenha uma, forre o fundo da sua com um círculo de papel manteiga. Por fim, desenforme e sirva ainda quente.

A tarte tatin é uma torta de frutas invertida Crédito: Hugo Boniolo

TARTE TATIN DE PERA

INGREDIENTES:

2 xícaras e meia de açúcar



2 xícaras de água



4 peras maduras



1 massa folhada



1 gema



1 pau de canela