Torta de pera caramelizada para assar na air fryer: veja receita

A tarte tatin é uma torta de frutas típica francesa, inventada pelas irmãs Stéphanie e Caroline Tatin.
Tradicionalmente feita com maçãs, essa torta tem a particularidade de ser montada na ordem inversa: na forma colocam-se primeiro as frutas e, por cima delas, a massa.
Na maioria das vezes, a tarte tatin é feita direto na frigideira, e é invertida na hora de desenformar.
No vídeo de hoje, ensino a preparar uma versão com peras que é assada na air fryer. O preparo leva poucos ingredientes e é bem fácil. Acompanhe:
Embora seja uma receita simples, algumas dicas são importantes para ter um resultado perfeito. São elas: cozinhe as peras com alguma especiaria, como canela, por exemplo, e use uma forma antiaderente. Caso não tenha uma, forre o fundo da sua com um círculo de papel manteiga. Por fim, desenforme e sirva ainda quente.
TARTE TATIN DE PERA
INGREDIENTES:
- 2 xícaras e meia de açúcar
- 2 xícaras de água
- 4 peras maduras
- 1 massa folhada
- 1 gema
- 1 pau de canela
Para combinar perfeitamente essa tarte tatin de pera, minha sugestão é o vinho de sobremesa húngaro Tokaji, que combinado com o caramelo e a massa folhada resulta em uma harmonização sem igual!