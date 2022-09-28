Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menu da semana

Espaguete ao alho e óleo sem defeitos: saiba como fazer

Receita italiana da região de Nápoles tem preparo simples, mas com um pouco de técnica e algumas dicas fica ainda mais saborosa

Públicado em 

28 set 2022 às 07:00
Pedro Kucht

Colunista

Espaguete ao alho e óleo, ou spaghetti aglio e olio em italiano, é um prato italiano de massa típico da região de Nápoles. A receita é bastante simples, mas com um pouco de técnica e algumas dicas preciosas, pode surpreender! 
Para a coluna de hoje, escolhi uma versão com flocos secos de pimenta calabresa, que os italianos chamam de spaghetti aglio, olio e peperoncino
No preparo, uma dica importante é: tome cuidado para não tostar demais o alho - portanto, nada de fogo alto! O alho queima com facilidade e pode deixar sua receita amarga.
Espaguete ao alho e óleo, por Pedro Kucht
Finalize a massa com um queijo ralado de sua preferência Crédito: Hugo Boniolo
Minha segunda dica é retirar a massa ainda al dente da frigideira e saltear junto ao alho frito com a pimenta, para que toda a massa seja untada com essa mistura.
Por último, sugiro finalizar com queijo ralado - o de sua preferência. Eu amo grana padano com essa receita! 
Assista ao vídeo com o passo a passo da receita de espaguete ao alho e óleo.

ESPAGUETE AO ALHO E ÓLEO

INGREDIENTES:
  • 100g de espaguete
  • 2 dentes de alho laminados
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • Pimenta calabresa a gosto
  • Salsinha picada a gosto
  • Queijo grana padano ralado (opcional)
  • Sal a gosto

Dica de harmonização

Preparações como essa, com bastante azeite e um elemento forte como o alho, harmonizam bem com espumantes Brut. A alta acidez e as bolhas de gás carbônico ajudam a limpar o paladar e trazem frescor para balancear o prato. Sugiro um espumante Brut brasileiro, como o Cave Amadeu, da vinícola Geisse.

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

Tópicos Relacionados

Gastronomia opinião Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados