Espaguete ao alho e óleo sem defeitos: saiba como fazer

ESPAGUETE AO ALHO E ÓLEO
- 100g de espaguete
- 2 dentes de alho laminados
- 3 colheres (sopa) de azeite
- Pimenta calabresa a gosto
- Salsinha picada a gosto
- Queijo grana padano ralado (opcional)
- Sal a gosto
Dica de harmonização
Preparações como essa, com bastante azeite e um elemento forte como o alho, harmonizam bem com espumantes Brut. A alta acidez e as bolhas de gás carbônico ajudam a limpar o paladar e trazem frescor para balancear o prato. Sugiro um espumante Brut brasileiro, como o Cave Amadeu, da vinícola Geisse.