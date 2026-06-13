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Castelândia

Casal é preso após deixar criança de 4 anos sozinha em casa com drogas na Serra

Padrasto foi flagrado deixando condomínio para transporte de drogas, após mãe sair do local

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 14:54

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 jun 2026 às 14:54
Drogas achadas em apartamento onde criança de 4 estava sozinha, em Castelândia, na Serra
Drogas achadas em apartamento onde criança de 4 estava sozinha, em Castelândia, na Serra TV Gazeta/Reprodução

Um casal foi preso após deixar um menino de 4 anos sozinho em um apartamento, com a presença de entorpecentes, no bairro Castelândia, na Serra. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (12), após denúncias de que o homem estaria transportando drogas na região, a bordo de uma motocicleta.


Equipes da Polícia Militar iniciaram o patrulhamento nas imediações de um condomínio e o suspeito foi visto em um veículo cujas características correspondiam às da denúncia. Ele apresentava um volume na linha da cintura, que parecia ser uma arma de fogo, e uma sacola plástica pendurada no guidão da motocicleta. 


“A abordagem foi realizada em frente a um condomínio residencial. Durante a busca pessoal e a verificação dos pertences do homem, foi encontrada certa quantidade de material entorpecente na sacola. Além disso, foram apreendidos um aparelho celular e uma chave de apartamento”, destacou a PMES, por meio de nota.


Ainda de acordo com a corporação, ao ser questionado, o homem informou que morava em um dos apartamentos e disse ainda que estava responsável por cuidar do enteado, que, naquele momento, se encontrava sozinho no imóvel, onde havia mais entorpecentes.


Os militares então deslocaram-se até o apartamento, onde encontraram a criança sozinha, com drogas a poucos metros dele. Também havia mais entorpecentes em um quarto. Posteriormente, uma mulher de 26 anos compareceu ao local e se apresentou como mãe do menino.


De acordo com os PMs, ela admitiu ter conhecimento da presença dos entorpecentes no imóvel e que havia deixado o filho de 4 anos sozinho para dar uma saída. Diante dos fatos, o casal foi conduzido para a 3ª Delegacia Regional e a tutela provisória do menino foi entregue ao irmão da detida, conforme recomendação do Conselho Tutelar.


O material apreendido totalizou 168 pinos de cocaína e uma porção da droga com 180 gramas. A motocicleta utilizada pelo homem pertencia à companheira e foi removida por guincho e encaminhada ao pátio.


Após a prisão, foi feito contato com a administração do condomínio, que informou que o homem utilizava um nome falso para acessar as dependências, com a concordância da mulher.

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