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Fifa abre registro para voluntários da Copa do Mundo Feminina de 2027

Cerca de 6 mil pessoas serão selecionadas para trabalhar nas oito cidades-sede do torneio

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 16:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2026 às 16:09
Lançamento da logomarca da Copa do Mundo Feminina do Brasil, de 2027
Fifa/Divulgação
A Fifa abriu nesta segunda-feira (27) o registro de interesse para quem deseja atuar como voluntário na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Cerca de 6 mil pessoas serão selecionadas para trabalhar nas oito cidades-sede do torneio (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo).
Os interessados já podem registrar interesse na plataforma da Fifa e serão avisados quando as inscrições forem abertas oficialmente, nas próximas semanas. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, brasileiras ou legalmente autorizadas a entrar no país durante a competição.
Não é exigida experiência prévia, mas é necessário ter conhecimento de português ou inglês. Outros idiomas serão considerados um diferencial.
Os voluntários atuarão em mais de 20 áreas, entre elas mídia, transporte, tecnologia, operações e competições. O trabalho é voluntário e não remunerado, mas a Fifa fornecerá uniforme, alimentação durante os turnos e outros benefícios.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul. A competição começa no dia 24 de junho de 2027.

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