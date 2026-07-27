Câncer de cabeça e pescoço: 70% dos casos têm diagnóstico tardio; veja os sintomas

Uma ferida na boca que não cicatriza, uma rouquidão persistente ou aquela dor de garganta que não passa podem parecer problemas comuns do dia a dia. No entanto, esses sintomas também estão entre os sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço.





O cuidado ganha ainda mais importância diante de um dado preocupante: mais de 70% dos pacientes brasileiros com carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço analisados em um estudo chegaram ao diagnóstico com a doença em estágio avançado.





A pesquisa, publicada na revista científica Oral Oncology Reports, analisou mais de 37 mil pacientes atendidos entre 2016 e 2018 nos sistemas público e privado de saúde do Brasil. O levantamento mostrou que a doença localmente avançada predominava no momento do diagnóstico e identificou diferenças no perfil dos pacientes e na localização dos tumores entre as duas redes.





O câncer de cabeça e pescoço não corresponde a uma única doença. O termo reúne tumores que podem atingir diferentes regiões, como boca, garganta, faringe, laringe e orofaringe. Segundo a oncologista Dra. Luana Pescuite, da Unimed Oncologia, o diagnóstico tardio está relacionado tanto às características iniciais da doença quanto ao acesso à informação e aos serviços de saúde.