Intestino preso? Veja 3 receitas saudáveis para o jantar

Creme de abobrinha com gergelim Crédito: Imagem: witaker | Shutterstock

O intestino preso é um problema comum que pode causar desconforto, inchaço abdominal e sensação de peso. Embora diversos fatores possam influenciar o funcionamento desse órgão, a alimentação desempenha um papel importante nesse processo. Consumir alimentos ricos em fibras, como legumes, verduras, sementes e cereais integrais, aliado à ingestão adequada de água, ajuda a estimular o trânsito intestinal e favorece a saúde da microbiota.

Abaixo, confira receitas saudáveis para combater o intestino preso.

1. Creme de abobrinha com gergelim

Ingredientes

2 abobrinhas picadas

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

500 ml de caldo de legumes

2 colheres de sopa de gergelim

1 colher de sopa de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por alguns segundos. Junte as abobrinhas e refogue por 5 minutos. Adicione o caldo de legumes e cozinhe até a abobrinha ficar macia.

Desligue o fogo e transfira o conteúdo para o liquidificador. Adicione o creme de ricota e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte para a panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio para aquecer, mexendo sempre. Sirva com o gergelim.

2. Batata-doce recheada com quinoa

Ingredientes

2batatas-doce grandes

1/2 xícara de chá quinoa cozida

3 colheres de sopa uva-passa

1 xícara de chá de espinafre picado

1dente de alho descascado e amassado

3colheres de sopade suco de limão

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as batatas-doces ao meio no sentido horizontal. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e regue com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 35 minutos. Enquanto isso, em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o espinafre e refogue por 5 minutos.

Desligue o fogo, transfira para um recipiente e misture com a quinoa e a uva-passa. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Retire as batatas-doces do forno e, com a ajuda de uma colher, retire um pouco da polpa e empurre a base até formar uma cavidade. Misture a polpa da batata-doce ao recheio. Após, recheie as batatas-doces e sirva em seguida.

Salada morna de abóbora com rúcula e queijo feta Crédito: Imagem: Julie208 | Shutterstock

3. Salada morna de abóbora com rúcula e queijo feta

Ingredientes

400 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos

2 xícaras de chá de rúcula

150 g de queijo feta cortado em cubos

2 colheres de sopa de sementes de abóbora

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os cubos de abóbora-cabotiá com metade do azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino e orégano. Distribua-os em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 ºC por 30 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem macios e levemente dourados. Enquanto isso, em uma frigideira, toste as sementes de abóbora em fogo médio por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.