Dragões gigantes "invadem" Cariacica em exposição gratuita; veja como visitar

Escamas, asas gigantes e criaturas que parecem ganhar vida. Famosos na mitologia e na cultura pop, os dragões serão os protagonistas de uma atração inédita em Cariacica. A partir de 10 de agosto, o Shopping Moxuara recebe a Exposição Internacional – Dragões, com 10 réplicas animatrônicas gigantes distribuídas pelos corredores do empreendimento.





A atração é gratuita e poderá ser visitada até 10 de setembro, durante todo o horário normal do estabelecimento. Com cenários que remetem ao universo místico, a exposição apresenta criaturas robotizadas que reproduzem movimentos, emitem sons e contam com efeitos especiais.





O grande destaque da mostra é o Dragão de Batalha, que impressiona por seus 6,30 metros de altura, 8 metros de comprimento e cerca de 950 quilos. Além dele, o público poderá conhecer outras criaturas gigantes, como o Grande Dragão Verde com 3,80 metros de altura, o Grande Oriental com 6,50 metros de comprimento e a Grande Fada com 6,30 metros.





O evento ainda conta com um Quiosque Oficial, com venda de produtos temáticos exclusivos, e uma atração de Realidade Virtual, permitindo que o visitante amplie a imersão no universo dos dragões. O valor da experiência é de R$ 25, e caso o visitante queira tirar foto montada no dragão, o valor é R$ 30.