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Mitologia

Dragões gigantes "invadem" Cariacica em exposição gratuita; veja como visitar

Mostra inédita e gratuita reúne 10 dragões com movimentos, sons e efeitos especiais
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 18:01

Saindo da mitologia, o evento gratuito conta com animatronicos interativos para todas as idades
Saindo da mitologia, o evento gratuito conta com animatronicos interativos para todas as idades Jorge Andrade

Escamas, asas gigantes e criaturas que parecem ganhar vida. Famosos na mitologia e na cultura pop, os dragões serão os protagonistas de uma atração inédita em Cariacica. A partir de 10 de agosto, o Shopping Moxuara recebe a Exposição Internacional – Dragões, com 10 réplicas animatrônicas gigantes distribuídas pelos corredores do empreendimento.


A atração é gratuita e poderá ser visitada até 10 de setembro, durante todo o horário normal do estabelecimento. Com cenários que remetem ao universo místico, a exposição apresenta criaturas robotizadas que reproduzem movimentos, emitem sons e contam com efeitos especiais.


O grande destaque da mostra é o Dragão de Batalha, que impressiona por seus 6,30 metros de altura, 8 metros de comprimento e cerca de 950 quilos. Além dele, o público poderá conhecer outras criaturas gigantes, como o Grande Dragão Verde com 3,80 metros de altura, o Grande Oriental com 6,50 metros de comprimento e a Grande Fada com 6,30 metros.


O evento ainda conta com um Quiosque Oficial, com venda de produtos temáticos exclusivos, e uma atração de Realidade Virtual, permitindo que o visitante amplie a imersão no universo dos dragões. O valor da experiência é de R$ 25, e caso o visitante queira tirar foto montada no dragão, o valor é R$ 30.

SERVIÇO

Exposição Internacional – Dragões

Data: 10 de agosto a 10 de setembro de 2026

Local: Praça de Eventos – Shopping Moxuara

Horário de visitação:

Segunda a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados: das 13h às 21h

Entrada: Gratuita

Área interativa (atividades pagas): tire-foto no dragão, valor R$ 30 (por pessoa)
Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa)

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