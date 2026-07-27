Policiais salvam bebê de 45 dias de engasgo na Serra; veja vídeo

Os pais de um bebê de 45 dias correram contra o tempo para salvar o filho após ele se engasgar na Serra. O casal saiu de Jardim Limoeiro e foi parar na 1ª Companhia do 6º Batalhão da PM, em José de Anchieta, em minutos, onde pediu ajuda aos policiais.





O atendimento ao pequeno Mathias foi registrado em vídeo (veja acima). As imagens mostram um dos policiais realizando manobras de desengasgo para desobstruir as vias aéreas do bebê. Em um dos momentos, o pai aparece ajoelhado no chão enquanto aguarda pelo desfecho do atendimento.





Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Marcos de Oliveira, pai de Mathias, contou que o bebê chegou a ficar roxo e inconsciente durante o trajeto até a 1ª Companhia do 6º Batalhão da PM.





“Eu parei no meio da rua, entreguei-o ao policial, olhei para o céu e clamei a Deus: ‘Senhor, não deixa meu filho morrer, é um milagre que o Senhor me deu, que é um sonho que foi realizado, que o Senhor realizou, então não deixa meu filho morrer’”, relatou Marcos.





Durante as tentativas dos policiais, os pais eram acalmados por outros três agentes. Quando o filho voltou a respirar, o pai disse ter sentido o ar voltar para os próprios pulmões.