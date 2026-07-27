Policiais salvam bebê de 45 dias de engasgo na Serra; veja vídeo

Os pais de um bebê de 45 dias correram contra o tempo para salvar o filho após ele se engasgar na Serra. O casal saiu de Jardim Limoeiro e foi parar na 1ª Companhia do 6º Batalhão da PM, em José de Anchieta, em minutos, onde pediu ajuda aos policiais.
O atendimento ao pequeno Mathias foi registrado em vídeo (veja acima). As imagens mostram um dos policiais realizando manobras de desengasgo para desobstruir as vias aéreas do bebê. Em um dos momentos, o pai aparece ajoelhado no chão enquanto aguarda pelo desfecho do atendimento.
Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Marcos de Oliveira, pai de Mathias, contou que o bebê chegou a ficar roxo e inconsciente durante o trajeto até a 1ª Companhia do 6º Batalhão da PM.
“Eu parei no meio da rua, entreguei-o ao policial, olhei para o céu e clamei a Deus: ‘Senhor, não deixa meu filho morrer, é um milagre que o Senhor me deu, que é um sonho que foi realizado, que o Senhor realizou, então não deixa meu filho morrer’”, relatou Marcos.
Durante as tentativas dos policiais, os pais eram acalmados por outros três agentes. Quando o filho voltou a respirar, o pai disse ter sentido o ar voltar para os próprios pulmões.
Deus ouviu nossas orações e ouviu também o esforço daqueles policiais que conseguiram ressuscitar e resgatar meu filho. Eu fico muito feliz por isso. Eles foram uns anjos.
Marcos de Oliveira, pai de Mathias
Após Mathias voltar a respirar, a família seguiu para a Unidade Básica de Saúde do bairro. Segundo o pai, a médica constatou que o bebê estava bem, mas orientou que ele fosse levado a um hospital para uma avaliação mais detalhada.
Após passar por exames, Mathias recebeu alta e voltou para casa no mesmo dia. Nesta segunda-feira (27), a família retornou ao batalhão para agradecer aos agentes que participaram do atendimento. "Eu voltei hoje para dar um abraço neles e falar para eles que são anjos da guarda, são guerreiros. Só tenho a agradecer", disse Marcos.
Conhecimento essencial
O pai frisa ser essencial todos conhecerem a manobra de Heimlich. Foi com ela, segundo o pai, que ele conseguiu salvar a vida do filho na primeira vez que o menino engasgou, na semana anterior ao último caso.
Apesar de conseguir salvar o filho, Mathias precisou ficar na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica. A técnica também foi utilizada na sexta, mas sem sucesso.
“Antes de tudo, também tentei desengasgar ele, mas não deu certo. Fui a um vizinho policial, mas ele não estava. Aí entrei no carro e fui correndo. Os pais hoje precisam estar preparados. Acho que deveria até ter treinamento para famílias”, detalhou.