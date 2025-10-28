Novas diretrizes

Associação muda técnicas de desengasgo em bebês, crianças e adultos; confira

Instruções priorizam pancadas nas costas em vez de apenas as compressões abdominais. American Heart Association publicou alterações em outubro

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 06:29

As novas diretrizes da AHA (American Heart Association) de primeiros socorros, reanimação cardiopulmonar e emergências cardiovasculares foram lançadas em outubro. As principais mudanças estão na forma de atuar em casos de engasgo em crianças e em adultos.

As orientações foram publicadas na revista Circulation e devem ser seguidas mundialmente, inclusive no Brasil, afirma Agnaldo Piscopo, diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.

Principais mudanças

A principal alteração na diretriz de 2025 para adultos e crianças em caso de obstrução de via aérea por corpo estranho foi a adoção da sequência alternada, que prioriza os golpes nas costas (tapas nas costas), em vez de apenas a compressão abdominal, conhecida como manobra de Heimlich. Veja abaixo vídeo com orientações produzido pela capitã do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Carla Andresa

Agora, devem ser realizados antes ciclos repetidos de cinco golpes nas costas, entre as escápulas, seguidos de cinco compressões abdominais até que o objeto seja expelido, com a cabeça da vítima inclinada para baixo.

A diretriz foi alterada após estudos mostrarem que os golpes nas costas foram associados a melhores taxas de alívio da obstrução, pois podem deslocar o objeto antes das compressões abdominais.

Caso a pessoa fique inconsciente, deve ser então iniciada a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) até a chegada do serviço médico avançado.

Para os bebês, as compressões abdominais não são recomendadas, devido ao potencial de causar lesões nos órgãos abdominais. Nesse público, recomenda-se executar compressões torácicas com a técnica da base da mão, em vez da tradicional técnica com dois dedos.

Para bebês, os socorristas devem comprimir o esterno usando a base de uma das mãos ou a técnica dos dois polegares-mãos circundando o tórax. A técnica de dois polegares é considerada superior para alcançar a profundidade adequada em estudos de simulação.

Piscopo destaca ainda que a técnica de desobstrução de engasgamento em bebês é apenas para sólidos.

"A criança que engasga com leite não deve ter a cabeça inclinada e bater nas costas. Deve-se colocar a criança na altura dos olhos, ver se ela chora e estimular as costas cinco vezes", afirma.

A nova diretriz também reforça que as políticas de ensino para leigos aprenderem a ressuscitação deve começar nas escolas. "As compressões toráxicas feitas por leigos aumentam a chance de sobrevida, assim como o uso do desfibrilador. Quanto mais rápido chegar com o aparelho para dar o choque no paciente, melhor a chance de sobrevivência", diz.

