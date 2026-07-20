Evento de Kart Rental movimenta Vitória no início de agosto

O Kart Rental vai ocupar mais um palco capixaba em agosto. Nos dias 1 e 2 , o Kartódromo de Jardim Camburi , em Vitória (ES), será palco da 3ª edição da FDK Racing Cup , evento promovido pela Associação Fãs de Kart , que vem se consolidando como uma das principais portas de entrada para novos pilotos e um importante campeonato para quem disputa o Ranking Nacional de Kart Rental (NKR) .