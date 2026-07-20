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Automobilismo

Evento de Kart Rental movimenta Vitória no início de agosto

3ª edição da FDK Racing Cup acontece nos dias 1 e 2

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2026 às 16:18
Kart Rental
@fasdekart

O Kart Rental vai ocupar mais um palco capixaba em agosto. Nos dias 1 e 2, o Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória (ES), será palco da 3ª edição da FDK Racing Cup, evento promovido pela Associação Fãs de Kart, que vem se consolidando como uma das principais portas de entrada para novos pilotos e um importante campeonato para quem disputa o Ranking Nacional de Kart Rental (NKR).

A FDK Racing Cup é reúne pilotos de diferentes níveis de experiência em categorias específicas, garantindo disputas equilibradas e muito mais competitivas.

As categorias disponíveis são:


  • Iniciantes (Novatos): destinada a pilotos que nunca participaram de competições oficiais de kart rental e desejam viver a experiência de correr pela primeira vez em um campeonato organizado.

  • Estreantes: voltada para pilotos que já participaram de edições anteriores da Copa Novatos ou de outras competições, mas que ainda não desejam disputar pontos válidos para o Ranking Nacional de Kart Rental.

  • Categorias Oficiais do NKR (Ranking Nacional de Kart Rental):

    • Leve

    • Médio

    • Pesado

    • Sênior (pilotos com 40 anos ou mais)


Nessas categorias, os competidores disputarão pontos importantes para o NKR, aumentando ainda mais o nível técnico das corridas.


A FDK Racing Cup segue um padrão de organização semelhante ao de grandes competições de kart rental do país. Os pilotos contarão com artíficios como sistema de cronometragem eletrônica, classificação por tempo, regulamento técnico, direção de prova, equipe de pista especializada, transmissão de resultados e premiação por categoria.


As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas para todas as categorias, e  podem ser feitas através do site www.fasdekart.com.br.


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