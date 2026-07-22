"AUrraiá": arraiá especial para pets vai contar com concurso de fantasia, 'Cãodrilha' e espaço de adoção em Cariacica

Quem disse que os bichinhos não podem curtir também uma festa julina? Essa é a proposta do “AUrraiá Pet”, um evento voltado para os apaixonados pelos bichos de estimação. O AUrraiá vai acontecer de forma gratuita na praça de alimentação do Shopping Moxuara, em Cariacica, no próximo sábado (25), das 10h às 11h30.





O arraiá conta com concurso de fantasia pet, a “Cãodrilha”, brincadeiras e sorteios na programação. E antes da festa, o evento também vai promover uma feira de adoção, com 25 cães e 5 gatos disponíveis para serem adotados. O AUrraiá Pet também marca a abertura da nova Área Pet da Praça de Alimentação, espaço exclusivo onde os clientes podem fazer suas refeições com seus pets.





Para os interessados em adotar um bichinho, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. No local, será permitida a permanência de cães e gatos domésticos, sempre acompanhados de seus tutores.





Durante o evento, os pets deverão permanecer com guia, coleira, peitoral ou acomodados em carrinho ou caixa de transporte. Nos casos previstos pela legislação, cães que exigem o uso de focinheira deverão permanecer com o equipamento durante todo o tempo.