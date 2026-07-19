Pets: guia do dono elegante

Ter um pet é uma das maiores tendências da vida moderna, mas também um teste diário de cidadania. Nos últimos anos, as cidades se tornaram altamente pet friendly, abrindo as portas de shoppings, restaurantes e hotéis para os nossos amigos de quatro patas.





Essa liberdade exige uma contrapartida que muitos tutores parecem esquecer: a etiqueta urbana. A elegância de um dono não está na raça do cão ou nos acessórios caros, mas no respeito absoluto pelo espaço alheio.





O primeiro mandamento do tutor elegante é a consideração. No elevador, o espaço é público e apertado. Nem todo mundo é obrigado a gostar do seu cachorro ou a tolerar que ele pule nas roupas dos outros. Perguntar "podemos subir juntos?" antes de entrar é um gesto simples de pura educação.





Nos restaurantes, mantenha o pet calmo e próximo à mesa. Jamais use os talheres ou pratos do local para alimentá-lo. Na rua, a regra fundamental é o recolhimento dos dejetos. Deixar a sujeira para trás não é apenas falta de higiene, é uma grave falta de civilidade.





Além disso, o uso da coleira curta é inegociável, não importa o quão dócil seu animal seja. Lembre-se de que o medo do outro é legítimo. Controlar latidos excessivos em horários de descanso também faz parte do pacote de boa vizinhança. A etiqueta pet não serve para reprimir os animais, mas para garantir que eles continuem sendo bem-vindos em todos os lugares.





Até a próxima!