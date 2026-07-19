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Comportamento

Pets: guia do dono elegante

Com pequenas atitudes de respeito, tutores ajudam a tornar a convivência entre pets e pessoas mais harmoniosa

Publicado em 19 de Julho de 2026 às 12:00

Publicado em 

19 jul 2026 às 12:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Pets, Guia do Dono Elegante
Pets, Guia do Dono Elegante ChatGPT Image

Ter um pet é uma das maiores tendências da vida moderna, mas também um teste diário de cidadania. Nos últimos anos, as cidades se tornaram altamente pet friendly, abrindo as portas de shoppings, restaurantes e hotéis para os nossos amigos de quatro patas. 


Essa liberdade exige uma contrapartida que muitos tutores parecem esquecer: a etiqueta urbana. A elegância de um dono não está na raça do cão ou nos acessórios caros, mas no respeito absoluto pelo espaço alheio.


O primeiro mandamento do tutor elegante é a consideração. No elevador, o espaço é público e apertado. Nem todo mundo é obrigado a gostar do seu cachorro ou a tolerar que ele pule nas roupas dos outros. Perguntar "podemos subir juntos?" antes de entrar é um gesto simples de pura educação.


Nos restaurantes, mantenha o pet calmo e próximo à mesa. Jamais use os talheres ou pratos do local para alimentá-lo. Na rua, a regra fundamental é o recolhimento dos dejetos. Deixar a sujeira para trás não é apenas falta de higiene, é uma grave falta de civilidade.


Além disso, o uso da coleira curta é inegociável, não importa o quão dócil seu animal seja. Lembre-se de que o medo do outro é legítimo. Controlar latidos excessivos em horários de descanso também faz parte do pacote de boa vizinhança. A etiqueta pet não serve para reprimir os animais, mas para garantir que eles continuem sendo bem-vindos em todos os lugares.


Até a próxima!

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Luciana Almeida Luciana Almeida

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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