A elegância de não exigir que o outro se lembre de você

Poucas frases são tão constrangedoras quanto essa.





À primeira vista, parece inofensiva. Mas, na prática, ela coloca o outro em uma situação delicada. Se ele não lembrar, sente-se culpado. Se lembrar vagamente, fica desconfortável.





Elegância é facilitar.





O caminho mais sofisticado é oferecer contexto.





“Oi, sou a Mariana, nos conhecemos no aniversário da Carla.” “Sou o José, amigo da Paula, conversamos no evento da semana passada.” “Nos falamos rapidamente na reunião de quinta.”





Simples, claro e gentil.





Reapresentar-se não diminui sua relevância, ao contrário, demonstra segurança e inteligência emocional.





Você mostra consideração pelo outro e conduz a conversa com leveza.





“Oi, lembra de mim?”Em tempos de excesso de informação, agendas cheias e interações constantes, a memória anda sobrecarregada, e isso não é pessoal é humano.Até a próxima!