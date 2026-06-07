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Comportamento

A elegância de não exigir que o outro se lembre de você

Cobrar que o outro se lembre de você pode gerar desconforto; reapresentar-se demonstra elegância e inteligência emocional.

Publicado em 07 de Junho de 2026 às 08:00

Publicado em 

07 jun 2026 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

“Oi, lembra de mim?”: a pergunta que coloca o outro em saia justa
“Oi, lembra de mim?”: a pergunta que coloca o outro em saia justa ChatGPT
“Oi, lembra de mim?”

Poucas frases são tão constrangedoras quanto essa. 

À primeira vista, parece inofensiva. Mas, na prática, ela coloca o outro em uma situação delicada. Se ele não lembrar, sente-se culpado. Se lembrar vagamente, fica desconfortável. 

Em tempos de excesso de informação, agendas cheias e interações constantes, a memória anda sobrecarregada, e isso não é pessoal é humano. 

Elegância é facilitar. 

O caminho mais sofisticado é oferecer contexto.

“Oi, sou a Mariana, nos conhecemos no aniversário da Carla.” “Sou o José, amigo da Paula, conversamos no evento da semana passada.” “Nos falamos rapidamente na reunião de quinta.”

Simples, claro e gentil.

Reapresentar-se não diminui sua relevância, ao contrário, demonstra segurança e inteligência emocional. 

Você mostra consideração pelo outro e conduz a conversa com leveza.

Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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