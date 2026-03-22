Presença é luxo

Faça a visita. Apareça. Olhe nos olhos. Afinal, a presença é um luxo. Crédito: Shutterstock

Há algo profundamente humano, e cada vez mais raro, no simples ato de estar presente. Em um mundo acelerado, dominado por telas e respostas instantâneas, a presença física se tornou quase um gesto de cuidado essencial.



Um verdadeiro luxo.



Recentemente, vivi isso de forma intensa. Meu pai ficou internado por 23 dias. Foram dias de incerteza, mas também de aprendizado. Hoje ele está em casa, recuperado, e uma das coisas que mais marcou esse período foi o impacto das visitas.

Mesmo com restrições, alguns amigos encontraram formas de estar ali.

Como ele estava lúcido e conseguia se movimentar, cada visita trazia um novo ânimo, uma leveza visível.

Era mais do que companhia, era um lembrete concreto de que ele não estava sozinho.

Existe um cuidado que não precisa de palavras.

Ele se revela na presença: sentar ao lado, olhar nos olhos, compartilhar o silêncio. O corpo comunica aquilo que mensagens não alcançam.

A presença real cura, acolhe e reconecta.

Se há algo que essa experiência me ensinou é simples, mas poderoso: sempre que possível, esteja.

Faça a visita. Apareça. Olhe nos olhos. Porque, no fim, são esses momentos que permanecem, e que sustentam, silenciosamente, tudo aquilo que somos uns para os outros.

Até a próxima!

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Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

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