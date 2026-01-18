  • Luciana Almeida

A Deselegância do Chiclete: Sim, Outra Vez e Sempre

Publicado em 18/01/2026 às 10h00
A Deselegância do Chiclete

A Deselegância do Chiclete. Crédito: Shutterstock

Chiclete sempre foi coisa de criança. Ou era. Em algum momento, essa mania grudou, literalmente, no cotidiano adulto. Já dissemos isso aqui antes, mas o óbvio também precisa ser dito. E, sobretudo, repetido.

 Basta sair de casa para perceber: sempre há alguém mascando. A secretária, o advogado, a atendente da loja, o irmão, a amiga…

 É um hábito por toda parte. Mastiga-se sem pausa, sem cerimônia, como se ninguém estivesse olhando.

 Eu sei, eu sei. Tema polêmico. Já consigo ouvir o coro: “Ai, que frescura”, “Qual o problema?”, “É só um chiclete”. Pois é. Mas estilo, comportamento e elegância moram justamente nesses “detalhes sem importância”, aqueles que entregam tudo.

 De nada adianta estar impecável, roupa, cabelo, maquiagem… se a boca mastiga chiclete. A elegância cai por terra. É pouco estético e passa desatenção, em qualquer ambiente. O chiclete sempre denuncia deselegância.

Para quem gosta, masque em casa. Terminou? Lixo nele.

Simples assim.

Até a próxima!

