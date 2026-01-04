  • Luciana Almeida

O luxo do que é simples

Publicado em 04/01/2026 às 11h00
Viver bem não é acumular grandes acontecimentos

Viver bem não é acumular grandes acontecimentos. Crédito: Shutterstock

Começar o ano não precisa ser uma corrida atrás do extraordinário.  O verdadeiro luxo mora no simples: no café tomado sem pressa, na roupa confortável que você ama, na conversa que não precisa performar.

Viver bem não é acumular grandes acontecimentos.  É sustentar uma rotina que faça sentido, valorizar o ordinário e perceber que felicidade não precisa de plateia.

O ordinário constrói constância, presença e alegria real.  Celebrar o simples não é acomodação, é escolha e poder.

Neste novo ano, faça sua escolha:

Reduza o ruído, valorize o que já funciona, viva sem frescura.

Descubra que, quando se aprende a celebrar o simples,  cada dia pode se tornar um presente.

Feliz Ano Novo!

Até a próxima!

