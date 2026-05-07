Maio começa com diversos episódios de violência contra a mulher no ES

O mês de maio mal começou e os casos de violência contra a mulher vêm sendo registrados com frequência no Espírito Santo. Nos sete primeiros dias, A Gazeta noticiou ao menos oito episódios de brigas e agressões envolvendo pessoas do sexo feminino, todos eles cometidos por homens.





Os crimes de ameaça e agressão física e verbal foram os mais registrados neste período. Em um dos casos, uma jovem de 18 anos — grávida de 12 semanas — foi empurrada da escada pelo próprio marido em Cariacica, nesta quarta-feira (6). A vítima contou que o homem estava armado e que ela foi agredida por ele durante uma discussão.





Também em Cariacica, um homem de 64 anos foi detido por tentar enforcar, forçar relação sexual e ameaçar de morte a esposa de 58 anos. O caso aconteceu na quarta (6) e ele negou o crime.