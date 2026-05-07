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Triste realidade

Maio começa com diversos episódios de violência contra a mulher no ES

Nos sete primeiros dias do mês, A Gazeta noticiou ao menos oito casos envolvendo violência contra a mulher, todos cometidos por homens

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 18:06

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

07 mai 2026 às 18:06
Mulher pede uma basta na violência de gênero
Mulher pede uma basta na violência de gênero Krakenimages/Magnific

O mês de maio mal começou e os casos de violência contra a mulher vêm sendo registrados com frequência no Espírito Santo. Nos sete primeiros dias, A Gazeta noticiou ao menos oito episódios de brigas e agressões envolvendo pessoas do sexo feminino, todos eles cometidos por homens.


Os crimes de ameaça e agressão física e verbal foram os mais registrados neste período. Em um dos casos, uma jovem de 18 anos — grávida de 12 semanas — foi empurrada da escada pelo próprio marido em Cariacica, nesta quarta-feira (6). A vítima contou que o homem estava armado e que ela foi agredida por ele durante uma discussão.


Também em Cariacica, um homem de 64 anos foi detido por tentar enforcar, forçar relação sexual e ameaçar de morte a esposa de 58 anos. O caso aconteceu na quarta (6) e ele negou o crime.

Jovem se joga do segundo andar para escapar de marido armado em Cariacica
Jovem se jogou do segundo andar para escapar de marido armado em Cariacica Archimedis Patrício

Mulher pulou de 2° andar para fugir

Outra situação chamou a atenção pela dinâmica: no domingo (3), uma jovem também de 18 anos precisou pular do segundo andar de uma casa para fugir do marido, de 41, que estava armado, na Serra. Duas meninas, de 10 e 14 anos, filhas da amiga da vítima, também pularam quando o homem apareceu. O suspeito ainda atirou contra uma amiga dela, que não foi atingida.


Ainda na Serra, um homem de 41 anos foi preso após ameaçar incendiar a casa da ex-companheira, de 38, no bairro Laranjeiras. O suspeito ainda teria ameaçado a vítima, sendo que ele acabou encontrado pela polícia em um terreno baldio próximo ao local onde ela morava. O caso foi registrado na quarta (6).


Já na Capital capixaba, outro crime envolvendo violência contra a mulher: um soldado da Polícia Militar, identificado como Marcos Ray da Conceição Souza, de 32 anos, foi preso após agredir verbalmente a esposa e quebrar móveis da casa na terça (5), em Ilha de Santa Maria. Tudo começou durante uma discussão do casal. A mulher ainda tentou fugir de casa, mas o homem sacou a arma e ameaçou tirar a própria vida.

Violência também no Sul do Estado

Mais três casos de violência contra a mulher também foram notícia em A Gazeta nesta semana, todos em cidades do Sul do Estado. Em Atílio Vivácqua, um homem foi preso por ameaçar de morte e agredir a esposa, ambos com 43 anos, no domingo (3). O suspeito estava embriagado e iniciou uma discussão após um desentendimento envolvendo a filha do casal, de 11 anos, por causa de um controle remoto.


Já em Marataízes, no Litoral Sul, um suspeito de agredir a companheira tentou esfaquear policiais e acabou baleado no braço. A vítima contou que havia sido agredida com socos e empurrões e ameaçada de morte pelo companheiro, de quem está separada há três semanas. Ela disse ainda que o homem voltou para casa pela manhã sob efeito de drogas, mais agressivo e fazendo novas ameaças. A neta dela, de 19 anos, também foi empurrada e ameaçada.


No mesmo município, um homem de 43 anos foi preso suspeito de atear fogo na esposa, de 47. A mulher confirmou que o próprio marido havia cometido o crime.

Homens envolvidos foram autuados

Em todos os casos, os suspeitos que praticaram os crimes foram autuados pela Polícia Civil — a maioria, na forma da Lei Maria da Penha — e presos em seguida. Somente o soldado que ameaçou a esposa não foi detido, mas, segundo a Corregedoria da PMES, medidas cabíveis estão sendo tomadas sobre o fato.

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