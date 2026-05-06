PM é preso após ameaçar esposa e quebrar móveis dentro de casa em Vitória

Um soldado da Polícia Militar, identificado como Marcos Ray da Conceição Souza, de 32 anos, foi preso após agredir verbalmente a esposa e quebrar móveis da casa na tarde de terça-feira (5), no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória.





Segundo a vítima, o casal discutia quando o policial começou a jogar cadeiras no chão. Ela passou a filmar a ação do marido, momento em que ele tentou segurá-la. A mulher conseguiu se desvencilhar para sair de casa, momento em que o marido sacou a arma e disse que, se ela deixasse a residência, ele tiraria a própria vida.





A mulher, então, se escondeu em um estabelecimento no primeiro andar do imóvel e acionou a Polícia Militar. De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o soldado acabou preso e levado ao Quartel da PM, na Capital.





Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por ameaça, injúria qualificada e violência psicológica. A Corregedoria da PMES informou que está adotando todas medidas cabíveis sobre o fato.