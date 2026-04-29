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Fiscalização

Casal é flagrado com 19 kg de cocaína escondidos em carro na BR 262 no ES

Droga estava no tanque de combustível; motorista disse que receberia R$ 10 mil pelo transporte

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 10:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 abr 2026 às 10:21

Um casal que saiu de Ribeirão Preto (SP) foi flagrado com aproximadamente 19 quilos de pasta base de cocaína na noite de terça-feira (28), durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. A droga estava escondida no tanque de combustível do veículo.


O carro em que eles estavam, um Fiat Argo, foi abordado por volta das 21h30, no km 47 da rodovia, durante uma fiscalização voltada ao combate à criminalidade. O motorista informou que seguia para Vila Velha, onde ficaria com a esposa por cerca de uma semana, mas apresentou contradições ao ser questionado pelos agentes.


Durante a abordagem, os policiais sentiram odor de maconha no interior do veículo, e o condutor admitiu ter feito uso recente da droga. Em consulta aos sistemas, a PRF constatou que ele possui antecedentes por tráfico de entorpecentes.

Casal é detido com 19 kg de cocaína em carro na BR 262, em Marechal Floriano
Casal é detido com 19 kg de cocaína em carro na BR 262, em Marechal Floriano PRF

Após buscas no automóvel, foram encontrados 19 tabletes de pasta base de cocaína escondidos no tanque. Questionado novamente, o motorista afirmou que receberia R$ 10 mil para transportar a droga até Vila Velha.


O casal foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, para onde a droga também foi levada. A Polícia Civil disse que o homem de 42 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A mulher foi liberada, descrita como testemunha no caso.   

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