Casal é flagrado com 19 kg de cocaína escondidos em carro na BR 262 no ES

Um casal que saiu de Ribeirão Preto (SP) foi flagrado com aproximadamente 19 quilos de pasta base de cocaína na noite de terça-feira (28), durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. A droga estava escondida no tanque de combustível do veículo.





O carro em que eles estavam, um Fiat Argo, foi abordado por volta das 21h30, no km 47 da rodovia, durante uma fiscalização voltada ao combate à criminalidade. O motorista informou que seguia para Vila Velha, onde ficaria com a esposa por cerca de uma semana, mas apresentou contradições ao ser questionado pelos agentes.





Durante a abordagem, os policiais sentiram odor de maconha no interior do veículo, e o condutor admitiu ter feito uso recente da droga. Em consulta aos sistemas, a PRF constatou que ele possui antecedentes por tráfico de entorpecentes.