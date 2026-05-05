Suspeito de agredir mulher tenta esfaquear policiais e é baleado em Marataízes

A princípio, o suspeito de 38 anos abriu o portão da casa e conversou com os oficiais, mas fugiu para dentro da residência ao saber que seria detido. Quando os militares entraram, ele pegou uma faca, avançou e foi baleado.
O homem e a mulher foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Após receber alta médica, ele foi detido.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça (duas vezes), ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele também foi autuado por tentativa de homicídio cometida contra agente de segurança pública no exercício da função. Após os procedimentos, foi encaminhado ao sistema prisional.