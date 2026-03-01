  • Luciana Almeida

Está quente demais para esse uniforme

Em um país tropical, seguimos insistindo em ternos escuros, gravatas apertadas e coletes pesados sob 35 graus à sombra

Há tempos observo, com incômodo, os uniformes de porteiros e seguranças no Brasil.

Em um país tropical, seguimos insistindo em ternos escuros, gravatas apertadas e coletes pesados sob 35 graus à sombra.

A pergunta é simples: a quem serve esse figurino?

Do Rio de Janeiro a Salvador, passando por Manaus e Recife, o calor não é exceção, é regra. Ainda assim, muitos edifícios mantêm um dress code importado de outro clima, como se elegância fosse sinônimo de sofrimento silencioso.

Não é.

Elegância é adequação. É inteligência cultural. É respeito.

Submeter profissionais responsáveis pela nossa segurança e acolhimento a camadas de poliéster não é apenas antiquado, é desumano. Calor excessivo compromete saúde, atenção e bem-estar. E comunica algo pior: que a aparência importa mais do que quem trabalha.

Por que ainda associamos credibilidade à gravata?

O Brasil nunca foi Londres. Nosso refinamento pode, e deve, dialogar com leveza. Tecidos respiráveis, cortes mais soltos, cores claras e modelagens inteligentes são perfeitamente compatíveis com formalidade.

O verdadeiro luxo contemporâneo combina estética e dignidade. Porque nada é mais cafona do que confundir desconforto com sofisticação.

Até a próxima!

