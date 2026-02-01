Mensagens esquecidas: dicas para não perder mensagens importantes

Dicas para não perder mensagens importantes. Crédito: Shutterstock

Vivemos imersos em notificações. O celular vibra, pisca, chama, e, no meio de tantas promoções, links duvidosos e mensagens automáticas, algo precioso acaba ficando para trás: as palavras sinceras de quem gosta da gente.



Não é falta de afeto, é excesso de ruído. A caixa de entrada virou um grande bazar onde sentimentos dividem espaço com propaganda de pizza e liquidação relâmpago.



Dia desses, resolvi fazer uma limpa no WhatsApp e no direct. Daquelas sem pressa, quase arqueológica.

E lá estavam elas: mensagens carinhosas, cheias de afeto, desejando feliz aniversário. Detalhe importante: meu aniversário é em julho. Ou seja, o atraso era real e considerável.

Gente querida, palavras doces, emojis escolhidos com cuidado, tudo ignorado por semanas.

Confesso: quase morri de vergonha. Passei um bom tempo respondendo uma a uma, pedindo desculpas, agradecendo, explicando o inexplicável.

Foi constrangedor, mas também bonito. Um lembrete de que sou mais querida do que minha agenda digital permite perceber.

A vida moderna nos empurra para a distração constante, mas afeto pede presença, ainda que atrasada.

No fim das contas, responder é um gesto pequeno, mas ignorar sem querer também entristece.

Que a gente escolha, sempre que der, o cuidado.

Até a próxima!

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

A Gazeta integra o Saiba mais